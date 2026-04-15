iPhone 18 Pro : dix bonnes raisons de patienter jusqu’à septembre

La feuille de route d’Apple pour l’iPhone s’étend sur plusieurs années, et l’entreprise travaille en permanence avec ses fournisseurs sur plusieurs générations d’iPhone à la fois. C’est pour cette raison que de nombreuses fonctionnalités supposées fuitent plusieurs mois avant le lancement. La gamme iPhone 18 ne fait pas exception, et nous avons déjà une idée assez claire de ce qu’Apple préparerait pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Un point important est à noter : Apple préparerait un changement majeur dans le calendrier de lancement de l’iPhone à partir de cette année, avec un déploiement en deux temps inauguré par la gamme iPhone 18. Cela signifie que l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Fold sortiraient en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e arriveraient au printemps 2027.

Un design globalement proche de l’iPhone 17 Pro

D’après les rumeurs, la gamme iPhone 18 Pro conserverait dans les grandes lignes le même design que les modèles iPhone 17 Pro. Le système photo arrière serait identique à celui de la génération actuelle, avec un plateau surélevé intégrant trois capteurs disposés en triangle.

Les tailles d’écran ne devraient pas non plus changer. L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max continueraient d’utiliser respectivement des dalles de 6,3 pouces et 6,9 pouces, soit les mêmes dimensions introduites avec la gamme iPhone 16 Pro.

En revanche, Apple pourrait abandonner l’actuel aspect bicolore du dos aperçu sur l’iPhone 17 Pro au profit d’un rendu plus homogène. Pour cette nouvelle génération, la marque aurait revu le processus de remplacement du verre arrière afin de réduire la différence de couleur entre le verre Ceramic Shield 2 et le cadre en aluminium, pour obtenir une apparence plus unifiée.

Une autonomie encore meilleure grâce à une batterie plus grosse

L’iPhone 18 Pro Max embarquerait une batterie plus grande afin de prolonger encore son autonomie déjà très élevée, selon un leaker chinois. L’utilisateur Digital Chat Station sur Weibo affirme que l’iPhone 18 Pro Max proposerait une capacité comprise entre 5 100 et 5 200 mAh.

À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max dispose déjà de la plus grosse batterie jamais vue sur un iPhone, avec 5 088 mAh. Apple annonce jusqu’à 39 heures d’autonomie pour ce modèle.

Selon une autre rumeur, le châssis de l’iPhone 18 Pro Max serait aussi légèrement plus épais que celui de l’iPhone 17 Pro Max, ce qui porterait son poids autour de 243 grammes. Cela en ferait un appareil environ 3 grammes plus lourd que l’iPhone 14 Pro Max, actuellement le modèle le plus lourd jamais produit par Apple. La cause la plus probable reste évidemment l’intégration d’une batterie plus imposante.

Une Dynamic Island plus petite, avec peut-être Face ID sous l’écran

Les rumeurs continuent de circuler autour de l’arrivée de Face ID sous l’écran sur les modèles iPhone 18 Pro, mais les rapports restent encore partagés sur le calendrier réel de cette évolution. Cette technologie permettrait de placer le système TrueDepth sous la dalle, supprimant le besoin de la découpe actuelle de la Dynamic Island.

Selon Wayne Ma de The Information, Apple viserait un design sans Dynamic Island, remplacée par un simple poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. D’autres sources contestent cependant cette idée.

L’analyste d’écran Ross Young estime que Face ID sous l’écran est possible sur l’iPhone 18 Pro, mais qu’une Dynamic Island plus petite resterait bien présente. Mark Gurman de Bloomberg va dans le même sens et affirme que les nouveaux modèles auraient une Dynamic Island affinée plutôt que totalement supprimée.

Apple testerait aussi une nouvelle technologie de miniaturisation de la caméra afin de réduire la taille du capteur frontal actuellement logé dans la Dynamic Island.

Le leaker Ice Universe affirme que la découpe de la Dynamic Island sur les modèles iPhone 18 Pro serait environ 35 % plus étroite que sur l’iPhone 17 Pro. Elle passerait ainsi d’environ 20,7 mm à 13,5 mm de large.

De son côté, Instant Digital avance encore une autre version. Selon lui, la Dynamic Island va bien rétrécir, mais ni Face ID sous l’écran ni la caméra sous l’écran ne feront leurs débuts cette année.

Les dernières informations indiquent qu’Apple hésiterait encore entre deux options pour la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro. L’une conserverait le moule d’écran actuel de l’iPhone 17 Pro, tandis que l’autre introduirait une Mini Dynamic Island rendue possible par le déplacement sous l’écran des composants récepteur et émetteur de Face ID.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Les modèles iPhone 18 Pro utiliseraient la puce A20, basée sur le procédé de gravure 2 nm de TSMC, avec à la clé des gains en puissance et en efficacité énergétique.

Le passage au 2 nm augmenterait la densité des transistors, ce qui permettrait d’obtenir de meilleures performances. La gamme A20 devrait offrir environ 15 % de vitesse supplémentaire et 30 % d’efficacité en plus par rapport à la série A19 utilisée dans les iPhone 17.

La puce A20 d’Apple serait aussi assemblée avec la technologie Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) de TSMC. Cela signifie qu’au moins certaines puces A20 pourraient avoir la mémoire vive intégrée directement sur la même tranche que le CPU, le GPU et le Neural Engine, au lieu d’être placée à côté via un interposeur en silicium.

Cette évolution pourrait contribuer à améliorer les performances globales, à accélérer Apple Intelligence et à offrir une meilleure autonomie grâce à une efficacité énergétique renforcée.

Un modem C2 pour réduire encore la dépendance à Qualcomm

Apple prévoirait d’intégrer son modem C2 de nouvelle génération dans les iPhone 18 Pro, selon l’analyste Jeff Pu.

Cette puce succéderait au modem C1, apparu sur l’iPhone 16e comme premier modem cellulaire conçu en interne par Apple, ainsi qu’au modem C1X de l’iPhone Air, qu’Apple présente comme jusqu’à deux fois plus rapide que le C1.

Le C2 devrait apporter des débits plus élevés, une meilleure efficacité énergétique et la prise en charge de la 5G mmWave aux États-Unis, une fonction absente sur les C1 et C1X.

Cette feuille de route autour des modems s’inscrit dans la stratégie de long terme d’Apple visant à réduire sa dépendance à Qualcomm, qui fournit encore les modems 5G pour le reste de la gamme iPhone.

Un nouveau capteur photo fourni par Samsung

Samsung travaillerait sur un nouveau capteur d’image empilé à trois couches, qui serait destiné à l’iPhone 18.

Ce capteur, appelé PD-TR-Logic, intégrerait trois couches de circuits, ce qui améliorerait la réactivité de l’appareil photo, réduirait le bruit numérique et augmenterait la plage dynamique.

Cette fuite provient d’une source connue sous le nom de Jukanlosreve, qui affirme que le capteur est spécifiquement développé pour la gamme iPhone 2026 d’Apple. Sony a longtemps été le seul fournisseur de capteurs photo de l’iPhone, si bien que l’arrivée de Samsung marquerait un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement photo d’Apple.

Une ouverture variable pour des photos plus proches d’un appareil reflex

Apple aurait l’intention d’équiper les iPhone 18 Pro d’un objectif à ouverture variable, selon plusieurs rapports.

Le leaker Digital Chat Station affirme que l’appareil photo arrière principal, ce qu’Apple appelle le capteur Fusion 48 mégapixels, proposerait une ouverture variable sur les deux modèles iPhone 18 Pro. Ce serait une première sur iPhone.

Un système à ouverture variable ajuste physiquement l’ouverture de l’objectif afin de laisser entrer plus de lumière en faible luminosité, ou au contraire de réduire cette ouverture en pleine lumière pour augmenter la profondeur de champ.

Les appareils photo principaux des iPhone 15 Pro, 16 Pro et 17 Pro utilisent tous une ouverture fixe à ƒ/1,78, avec un objectif bloqué en position la plus ouverte. Avec un objectif variable, l’iPhone 18 Pro permettrait aux utilisateurs d’ajuster manuellement l’ouverture, à la manière d’un reflex.

Cela offrirait davantage de contrôle sur la profondeur de champ, avec la possibilité d’obtenir soit un sujet plus net, soit un flou d’arrière-plan plus doux. Ming-Chi Kuo indiquait déjà en novembre 2024 que les iPhone 18 Pro profiteraient de cette fonction.

Une connexion internet satellite 5G pourrait arriver

Selon un rapport de The Information, Apple prévoirait d’ajouter dès l’an prochain la prise en charge de réseaux 5G opérant via satellite, plutôt qu’exclusivement via des antennes terrestres.

Cette avancée permettrait à de futurs iPhone d’accéder à une vraie connexion internet satellite, et non plus seulement à des fonctions d’urgence limitées.

Si Apple tient son objectif pour 2026, les premiers appareils à profiter de cette connectivité seraient probablement l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le futur iPhone pliable.

Apple travaille déjà avec Globalstar pour ses fonctions satellite sur iPhone, mais aucun service ne fournit encore à ce stade une véritable connexion internet 5G satellite directement à un smartphone. Le rapport ne précise pas non plus quel acteur fournirait cette technologie.

Un bouton Camera Control simplifié

Apple travaillerait aussi à simplifier le design du bouton Camera Control sur la gamme iPhone 18 afin de réduire les coûts.

Le bouton Camera Control actuel sur les iPhone 17 utilise à la fois des capteurs capacitifs et des capteurs de pression sous une surface en cristal de saphir. La couche capacitive détecte les gestes tactiles, tandis que le capteur de force reconnaît différents niveaux de pression pour les pressions, tapes et glissements.

Mais selon Instant Digital sur Weibo, Apple retirerait la couche de détection capacitive et conserverait uniquement la reconnaissance de pression sur la seconde version, tout en maintenant l’ensemble des fonctions de Camera Control.

Cette simplification ne viserait donc pas à réduire les usages, mais à faire baisser les coûts. La solution actuelle serait très coûteuse pour Apple et entraînerait aussi des réparations après-vente onéreuses.

De nouvelles couleurs, avec un rouge foncé en tête

En février 2026, Mark Gurman de Bloomberg indiquait qu’Apple testait une finition rouge foncé pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Des rumeurs autour de coloris violet et marron ont aussi circulé, mais Mark Gurman estime qu’il s’agit probablement simplement de variations autour de cette même idée de rouge.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max avaient déjà été proposés en Deep Purple, mais Apple n’a encore jamais lancé d’iPhone dans un véritable coloris marron.

Selon un leaker chinois, les modèles iPhone 18 Pro ne seraient pas proposés en noir cette année. Si cela se confirme, ce serait la deuxième année consécutive qu’Apple abandonnerait ce qui était sans doute sa couleur la plus classique pour la gamme Pro.