Apple retire une faux wallet crypto pour Mac qui a volé 9,5 millions de dollars

Une fausse application Mac conçue pour ressembler à une application légitime a réussi à passer l’examen de validation d’Apple, entraînant au total 9,5 millions de dollars de pertes en cryptomonnaies pour les utilisateurs piégés.

Selon CoinDesk, une fausse version macOS de l’application de portefeuille crypto Ledger Live a escroqué plusieurs personnes en leur faisant céder l’accès à leurs portefeuilles de cryptomonnaies. Plus de 50 utilisateurs auraient été victimes de cette fausse application entre le 7 et le 13 avril.

Ledger dispose bien d’une application officielle sur Mac, mais celle-ci est distribuée via le site web de Ledger et non via le Mac App Store. La vraie application ne demande pas aux utilisateurs de saisir leur phrase de récupération, contrairement à cette fausse version. D’ailleurs, les autres applications crypto légitimes n’exigent pas non plus cette information de cette manière.

Une arnaque particulièrement coûteuse pour les victimes

L’argent dérobé aurait transité par la plateforme d’échange crypto KuCoin, tandis que les pirates auraient utilisé un service de mixage appelé AudiA6, connu pour appliquer des frais élevés afin de blanchir des cryptomonnaies.

Trois des victimes auraient perdu des sommes à sept chiffres, ce qui représente un niveau de perte particulièrement élevé pour une arnaque liée à une fausse application.

ZachXBT, qui a enquêté sur l’affaire et partagé les informations sur Telegram, estime qu’Apple pourrait à l’avenir faire face à une action collective en justice, compte tenu du montant total perdu par les utilisateurs.

Apple a retiré l’application, mais après deux semaines

Apple a finalement supprimé la fausse application Ledger Live du Mac App Store, mais celle-ci serait restée disponible pendant environ deux semaines.

On ne sait toujours pas comment elle a pu franchir le processus de validation d’Apple, et l’entreprise n’a pour l’instant fait aucun commentaire sur cette affaire.