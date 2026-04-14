Pura X Max : le nouveau smartphone pliable de Huawei a des airs du futur iPhone Fold

Le futur iPhone pliable d’Apple devrait adopter un format de type livre encore relativement rare sur le marché des smartphones pliables, mais le nouveau Pura X Max de Huawei semble justement reprendre un ratio plus large très proche de celui évoqué par les rumeurs autour de l’appareil d’Apple.

Attendu en Chine dès la semaine prochaine, ce nouveau modèle de Huawei s’appuie en réalité sur un design déjà utilisé par le premier Pura X plus compact, lancé l’an dernier comme un smartphone à clapet extra-large.

Pour l’instant, peu de choses ont filtré sur le Pura X Max, en dehors de la présence d’un module photo arrière à triple capteur. Les visuels diffusés par Huawei montrent toutefois l’appareil utilisé aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage.

Un format large qui rappelle les rumeurs autour de l’iPhone pliable

Avant la présentation du Pura X Max, le futur iPhone pliable d’Apple était surtout présenté comme un appareil se rapprochant de l’Oppo Find N5.

Samsung serait également en train d’adopter un format comparable, avec un ratio large similaire pour l’un de ses prochains smartphones pliables.

Autrement dit, Apple ne serait pas la seule marque à s’intéresser à ce type de design, qui pourrait progressivement s’imposer comme une nouvelle direction importante sur le segment des pliables.

Les premières maquettes de l’iPhone pliable ont déjà émergé

Les rumeurs sur le design de l’iPhone pliable se sont multipliées ces derniers mois, et les premières supposées maquettes de l’appareil sont apparues la semaine dernière.

Le modèle devrait proposer un écran de 5,5 pouces lorsqu’il est fermé, ce qui en ferait l’iPhone de génération actuelle le plus compact de la gamme. Une fois ouvert, il atteindrait environ 7,8 pouces, soit environ un demi-pouce de moins qu’un iPad mini.

Un lancement attendu avec les iPhone 18 Pro

Apple devrait présenter son tout premier iPhone pliable aux côtés des iPhone 18 Pro en septembre, avec une commercialisation qui pourrait suivre peu de temps après la sortie des modèles Pro.

La plupart des rumeurs évoquent un prix de départ autour de 2 000 dollars, ainsi qu’une disponibilité dans des finitions plus traditionnelles comme gris sidéral/noir et argent/blanc.

iPhone Fold ou iPhone Ultra ?

Une rumeur affirme aussi qu’Apple pourrait finalement appeler cet appareil iPhone Ultra, plutôt qu’iPhone Fold, qui est surtout le nom utilisé jusqu’ici par les médias pour parler du produit.

Si cela se confirme, Apple chercherait alors à positionner son premier iPhone pliable comme un modèle encore plus premium que les versions Pro actuelles.