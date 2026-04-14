L’app Google Traduction sur iOS gagne la traduction en temps réel avec des écouteurs

L’application Google Traduction sur iPhone prend désormais en charge une fonction de traduction en temps réel avec des écouteurs, offrant ainsi aux utilisateurs d’iOS un moyen de traduire des conversations à la volée avec n’importe quelle paire d’écouteurs sans fil.

Lancée sur Android en bêta à la fin de l’année dernière, cette fonction prend désormais en charge plus de 70 langues. La configuration se veut très simple : il suffit d’ouvrir l’application Google Traduction avec des écouteurs Bluetooth connectés à l’iPhone, d’appuyer sur Live Translate, puis de sélectionner Listening.

Google indique également étendre cette fonction à de nouveaux pays, parmi lesquels la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne, la Thaïlande et le Royaume-Uni.

Une alternative plus ouverte que celle d’Apple

Apple a lancé sa propre fonction de traduction en direct sur iPhone à la fin de l’année 2025, mais cette version nécessite des AirPods 4 ou des AirPods Pro 2 ou 3, ainsi qu’un iPhone compatible avec Apple Intelligence.

L’approche de Google se montre plus souple sur ce point, puisqu’elle n’impose aucune contrainte matérielle particulière. En clair, il est possible de l’utiliser avec n’importe quels écouteurs sans fil.

Une différence importante sur la confidentialité

Il faut toutefois garder à l’esprit que la fonction équivalente d’Apple traite les traductions directement sur l’appareil, ce qui signifie que les données restent sur l’iPhone.

La version de Google, elle, repose sur un traitement dans le cloud. Ce point pourrait donc faire réfléchir les utilisateurs les plus sensibles aux questions de confidentialité.

Une fonction gratuite déjà disponible

Cette nouveauté est gratuite et disponible dès maintenant dans la dernière version de l’application Google Traduction proposée sur l’App Store.