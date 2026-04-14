iPhone Fold : production repoussée, mais le lancement à l’automne 2026 reste d’actualité

La production de l’iPhone Fold aurait pris du retard, mais l’appareil serait toujours prévu pour un lancement à l’automne 2026, selon DigiTimes. Le média affirme que la production aurait été repoussée d’environ un à deux mois, sans qu’Apple n’ait pour autant signalé de report de lancement à ses fournisseurs. La marque viserait donc toujours une sortie en 2026, ce qui laisserait envisager un calendrier de production plus serré.

Apple prévoyait initialement de démarrer la production de masse de l’iPhone Fold en juin 2026, mais celle-ci aurait désormais glissé au début du mois d’août. Certaines rumeurs ont évoqué des difficultés de fabrication plus importantes que prévu durant la phase Engineering Validation Test, dans laquelle l’iPhone Fold se trouverait actuellement. D’autres fuites affirment toutefois que ces problèmes ne mèneront pas forcément à un report du produit.

Un retard réel, mais pas forcément un report de lancement

La semaine dernière, le site japonais Nikkei indiquait que ces retards d’ingénierie pourraient pousser Apple à reporter le lancement de l’iPhone Fold jusqu’en 2027.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que l’iPhone Fold restait toujours sur les rails pour sortir « à peu près au même moment » ou « peu après » les iPhone 18 Pro en septembre 2026.

Le rapport de DigiTimes permet justement de réconcilier ces deux versions. Il suggère qu’il y a bien un retard dans la phase de test, mais qu’Apple pourrait encore rattraper une partie du temps perdu pendant la phase de production de masse.

Avant d’entrer pleinement en production, l’iPhone Fold devra encore passer par les étapes de Design Validation Testing et de Production Validation Testing.

Un risque élevé de pénuries au lancement

Un décalage dans le calendrier de production de masse pourrait entraîner d’importantes tensions dans la chaîne d’approvisionnement, et la disponibilité de l’iPhone Fold devrait déjà être limitée.

Lorsque des rumeurs de difficultés de lancement apparaissent aussi tôt dans le cycle de développement d’un iPhone, cela débouche souvent sur de fortes pénuries lors de la sortie, avec un appareil susceptible d’être en rupture de stock en quelques minutes seulement au moment des précommandes.

Un premier iPhone pliable très haut de gamme

L’iPhone Fold serait attendu avec un prix compris entre 2 000 et 2 500 dollars.

Il s’agirait du tout premier appareil pliable d’Apple, avec un écran de 5,5 pouces une fois fermé et un écran de 7,8 pouces une fois ouvert.