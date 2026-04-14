Apple teste 4 styles de lunettes connectées fabriquées avec des matériaux haut de gamme

Apple développerait actuellement au moins quatre styles différents de lunettes connectées, et l’entreprise miserait sur un design supérieur pour se démarquer des produits concurrents, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman explique que les prototypes les plus récents d’Apple sont conçus à partir d’un matériau haut de gamme appelé acétate, décrit comme « plus durable et plus luxueux » que le plastique standard utilisé par la plupart des marques existantes.

Selon lui, les designs actuellement testés comprennent plusieurs approches bien distinctes.

Quatre designs seraient actuellement à l’essai

Apple testerait d’abord une grande monture rectangulaire, qui rappellerait les Ray-Ban Wayfarer.

L’entreprise travaillerait aussi sur un design rectangulaire plus fin, proche des lunettes portées par Tim Cook, le directeur général d’Apple.

Deux autres options seraient également à l’étude : de grandes montures ovales ou circulaires, ainsi qu’une version plus petite et plus raffinée de cette même idée.

Apple voudrait des lunettes immédiatement reconnaissables

Toujours selon Mark Gurman, ces designs seraient pensés pour être immédiatement identifiables comme des produits Apple. En interne, l’entreprise parlerait même d’une notion d’« icône » pour désigner cet objectif visuel.

Ces lunettes seraient proposées dans de nombreux coloris, même si Apple explorerait déjà plus particulièrement des teintes comme le noir, le bleu océan et le brun clair.

Une intégration poussée avec l’iPhone, Siri et Apple Intelligence

Ces lunettes connectées seraient étroitement intégrées à l’iPhone et à Siri.

Elles s’appuieraient aussi sur la vision par ordinateur pour interpréter l’environnement de l’utilisateur et alimenter Apple Intelligence avec un contexte en temps réel.

Le système photo actuellement envisagé serait décrit comme des lentilles ovales orientées verticalement avec des lumières autour, un choix qui se distinguerait du design circulaire retenu par Meta sur ses lunettes Ray-Ban.

Une annonce attendue entre fin 2026 et début 2027

Apple devrait présenter ses lunettes connectées à la fin de l’année 2026 ou au début de l’année suivante, pour une commercialisation qui n’interviendrait qu’en 2027.

Ces lunettes feraient partie d’une stratégie plus large d’Apple autour des objets portables dopés à l’IA, qui inclurait aussi de nouveaux AirPods avec caméras ainsi qu’un pendentif équipé d’une caméra.