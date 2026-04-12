Instagram permet désormais de modifier ses commentaires pendant 15 minutes

Instagram a déployé cette semaine un petit changement aussi discret qu’utile : les utilisateurs peuvent désormais modifier leurs commentaires pendant jusqu’à 15 minutes après leur publication initiale.

Le réseau social de Meta permet depuis longtemps de modifier une publication Instagram, mais jusqu’à présent, les commentaires ne pouvaient pas être retouchés pour corriger une faute de frappe ou une erreur.

Une nouvelle option « Modifier » pour corriger un commentaire

La modification d’un commentaire peut désormais se faire en touchant la nouvelle option « Modifier », qui apparaît après la publication du commentaire.

Cette évolution devrait être particulièrement pratique pour corriger rapidement une coquille, reformuler un message ou ajuster un commentaire publié un peu trop vite.

Les commentaires modifiés seront signalés

Les commentaires modifiés sur Instagram porteront une petite mention grise indiquant qu’ils ont été modifiés.

En revanche, Instagram ne permet pas aux utilisateurs de consulter la version originale du commentaire après modification.