Que se passe-t-il avec le HomePod mini 2 ? Toutes les rumeurs du moment

Le HomePod mini à 99 dollars a désormais dépassé les 2 000 jours d’existence, ce qui signifie qu’il s’est écoulé plus de cinq ans et demi depuis sa dernière mise à jour réellement importante. Apple travaillerait bien sur un nouveau modèle, mais les rumeurs autour de son lancement ont été plusieurs fois repoussées à cause des problèmes liés à Siri.

Apple a présenté le HomePod mini en octobre 2020, puis a simplement rafraîchi ses coloris en 2021. Depuis, l’appareil attend toujours une évolution plus significative. Voici ce que l’on sait à ce stade sur ce qui se prépare.

Un design qui ne devrait presque pas changer

Tout porte à croire qu’Apple ne modifiera pas vraiment le design du HomePod mini. Aucune rumeur n’évoque une nouvelle apparence ou un changement de forme, ce qui signifie que le HomePod mini 2 devrait rester très proche du modèle original.

En revanche, de nouveaux coloris sont attendus. Apple aurait notamment testé une finition rouge, qui pourrait faire partie des nouvelles teintes proposées.

Une nouvelle puce pour moderniser l’enceinte

L’actuel HomePod mini utilise la puce S5 de l’Apple Watch, qui commence désormais à dater. Le prochain modèle devrait embarquer une puce S9 ou plus récente, ce qui lui apporterait davantage de puissance pour l’audio computationnel et pour d’autres fonctions audio nécessitant un processeur plus performant.

Les puces S9, S10 et S11 étant globalement très proches, les performances devraient rester comparables quel que soit le choix final d’Apple. Ces puces Apple Watch consomment bien moins que celles utilisées dans l’iPhone, l’iPad ou le Mac, mais le passage de la S5 à la S9 ou au-delà représenterait tout de même un bond important.

Un nouveau Siri au coeur des attentes

Apple n’aurait pas encore lancé le nouveau HomePod mini parce que l’entreprise attendrait la nouvelle version de Siri.

Siri devait initialement recevoir une mise à jour Apple Intelligence au printemps, mais tout indique désormais qu’il faudra plutôt patienter jusqu’au lancement d’iOS 27 en septembre.

Le HomePod mini utiliserait cette version mise à jour de Siri, ce qui devrait en faire un appareil nettement plus capable que le modèle actuel, aussi bien pour suggérer de la musique que pour contrôler les produits de la maison connectée.

La puce N1 reste une possibilité

Le HomePod mini 2 pourrait aussi profiter de la puce N1 d’Apple, avec prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.

Ce point reste toutefois encore incertain, car Apple n’a pas intégré cette puce dans certains produits plus abordables. Dans tous les cas, le HomePod mini devrait au minimum proposer le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

La puce N1 inclut aussi la prise en charge de Thread, mais le HomePod mini actuel dispose déjà de cette technologie.

Une évolution possible pour l’Ultra Wideband

Une puce Ultra Wideband plus récente pourrait également être intégrée.

Cela permettrait d’améliorer certaines fonctions liées à l’UWB, comme Handoff, utilisé pour transférer la musique entre un iPhone et un HomePod dans les deux sens.

Un grand HomePod pourrait aussi être mis à jour

Apple pourrait également préparer une mise à jour du HomePod grand format, qui bénéficierait sans doute du même ensemble de nouveautés que le HomePod mini.

Le HomePod a été mis à jour pour la dernière fois en janvier 2023, au moment où Apple a relancé ce format plus imposant dans sa gamme.

Une sortie qui dépendrait encore de Siri

Il est possible que le nouveau HomePod mini n’arrive pas avant septembre 2027, au moment où la version mise à jour de Siri ferait ses débuts avec iOS 27.

La version Apple Intelligence de Siri constituerait en effet la base de plusieurs nouveaux appareils Apple orientés maison connectée, comme un hub domotique intelligent et une nouvelle Apple TV actuellement en préparation.