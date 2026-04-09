Leaker : l’iPhone pliable ne s’appellerait pas iPhone Fold, mais « iPhone Ultra »

Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait finalement ne pas adopter l’appellation spéculative Fold popularisée par les médias, selon le leaker chinois Digital Chat Station.

Dans une nouvelle publication sur Weibo, le leaker, souvent jugé fiable, affirme que le smartphone pliable au format livre d’Apple pourrait être lancé sous le nom iPhone Ultra. Dans le même temps, des fabricants chinois envisageraient eux aussi de suivre cette orientation en utilisant la dénomination Ultra pour leurs futurs modèles pliables, mais avec des prix sans doute plus accessibles. La version d’Apple, elle, serait attendue entre 2 000 et 2 500 dollars.

Apple pourrait étendre davantage la marque Ultra

Si Apple choisit réellement le nom Ultra, ce ne serait pas une première pour la marque.

L’entreprise utilise déjà cette appellation pour désigner des produits premium comme l’Apple Watch Ultra et CarPlay Ultra, sans oublier ses puces haut de gamme M1 Ultra et M3 Ultra.

Mark Gurman de Bloomberg rapportait d’ailleurs en mars qu’Apple envisageait aussi la marque Ultra pour un MacBook OLED avec écran tactile ainsi que pour de futurs AirPods équipés de caméras. Cette étiquette pourrait donc s’étendre progressivement à plusieurs catégories de produits.

Un lancement toujours attendu plus tard cette année

D’après les dernières rumeurs, l’iPhone pliable d’Apple reste largement attendu pour un lancement plus tard cette année, dans une fenêtre comprise entre septembre et décembre.

L’appareil proposerait un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces ainsi qu’un écran interne de 7,8 pouces. Il embarquerait également une caméra frontale utilisable aussi bien fermé qu’ouvert, ainsi qu’un double module photo à l’arrière.

Une source suivie, mais encore à confirmer

Digital Chat Station compte plus de trois millions d’abonnés sur Weibo et dispose d’un historique plutôt solide concernant les fuites liées à Apple.

Malgré cela, comme toujours avec ce type d’information, rien n’est encore confirmé à ce stade.