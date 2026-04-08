L’iPhone pliable pourrait rencontrer des difficultés de fabrication de dernière minute

Le premier iPhone pliable d’Apple serait actuellement freiné par des négociations tarifaires avec ses partenaires de fabrication ainsi que par une décision encore non tranchée concernant les matériaux de la charnière, plutôt que par des problèmes liés aux composants ou à l’écran, selon le leaker chinois Fixed Focus Digital.

Apple devrait lancer son premier iPhone pliable plus tard cette année, sous la forme d’un appareil au format livre qui se déploie pour révéler un écran proche de la taille d’un iPad mini.

Plusieurs rapports indiquent qu’il proposerait un écran principal de 7,8 pouces une fois ouvert et un écran externe de 5,5 pouces, mais la date exacte de lancement reste encore floue. Certaines rumeurs évoquent une sortie dès septembre, tandis que d’autres parlent d’une arrivée pouvant aller jusqu’en décembre.

Apple hésiterait encore sur le matériau de la charnière

Dans une publication partagée aujourd’hui sur Weibo, Fixed Focus Digital affirme, en s’appuyant sur ses propres sources dans la chaîne d’approvisionnement, qu’Apple n’aurait toujours pas arrêté son choix sur le matériau utilisé pour la charnière.

La marque hésiterait encore entre le métal liquide et un alliage de titane imprimé en 3D, un matériau récemment utilisé sur l’iPhone Air.

Des rumeurs remontant à mars de l’an dernier affirmaient pourtant qu’Apple avait déjà retenu le métal liquide pour la charnière, afin d’améliorer la durabilité de l’appareil et de réduire la visibilité du pli sur l’écran.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple a déjà utilisé le métal liquide dans de petits composants, comme les outils d’éjection de carte SIM, mais l’iPhone pliable représenterait la première utilisation majeure de ce matériau dans une pièce mécanique critique.

Une décision qui devrait être prise très bientôt

Fixed Focus Digital estime qu’Apple devrait arrêter son choix pendant la phase de Production Validation Test (PVT) de l’appareil, attendue entre juillet et le début du mois d’août.

Cela représenterait la date la plus tardive à laquelle une telle décision pourrait être prise de manière réaliste, du moins si l’appareil est toujours prévu pour une commercialisation cette année.

Les négociations sur le prix pourraient aussi perturber le calendrier

Le second problème, potentiellement plus perturbant, concernerait les négociations tarifaires avec le partenaire chargé de l’assemblage de l’appareil.

D’après le leaker, ce point pourrait lui aussi avoir un impact sur le calendrier de production.

Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait finalement coûter presque deux fois plus cher que l’iPhone 17 Pro Max, avec un tarif situé entre 2 000 et 2 500 dollars.

Un iPhone pliable très fin avec Touch ID

Selon Ming-Chi Kuo, l’iPhone pliable embarquerait deux capteurs photo à l’arrière, une caméra frontale unique et Touch ID intégré au bouton d’alimentation.

L’appareil pourrait mesurer seulement 4,5 mm d’épaisseur une fois ouvert, et entre 9 mm et 9,5 mm une fois fermé.

Fixed Focus Digital s’était déjà illustré auparavant en révélant avant son lancement le nom iPhone 16e pour le successeur de l’iPhone SE.