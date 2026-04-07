Le design de l’iPhone pliable se dévoile à travers des maquettes

Le leaker Sonny Dickson a partagé aujourd’hui des images des premières maquettes de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max et du futur iPhone pliable.

Ces images semblent confirmer les rumeurs déjà apparues sur le design de ces trois appareils. Les maquettes d’iPhone servent généralement à remplacer les vrais modèles dans les phases de test, en particulier chez les fabricants d’accessoires qui cherchent à lancer en avance des produits comme des coques. Cela impose donc en principe un niveau de précision assez élevé.

Si l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max paraissent globalement très proches de leurs prédécesseurs, si ce n’est une Dynamic Island plus petite visible sur les maquettes, l’iPhone pliable adopte pour sa part un design totalement inédit.

Avec un format de type passeport, il ne ressemble à aucun iPhone vu jusqu’ici.

Un design inédit pour le premier iPhone pliable

Jusqu’à présent, la meilleure idée de l’apparence possible du premier iPhone pliable venait d’un modèle 3D basé sur une maquette conçue par iZac, un utilisateur des forums MacRumors. Ce design s’appuyait sur les rumeurs qui circulaient au mois de mai.

Plusieurs éléments de cette création spéculative semblent finalement se confirmer, comme un double module photo horizontal ou encore des boutons de volume placés sur la partie supérieure de l’appareil.

Mais ces nouvelles images révèlent aussi plusieurs différences importantes qui n’avaient pas encore été vues.

Un dos qui pourrait être entièrement en verre

D’abord, l’iPhone pliable ne semble pas adopter un design monobloc comme les modèles iPhone 18 Pro.

On ne distingue notamment aucune ouverture dédiée à un insert en verre destiné à faciliter la recharge sans fil. En l’absence de séparation visible entre l’arrière de l’appareil et le bloc photo, cela pourrait indiquer que l’ensemble du dos serait en verre, à la manière de l’iPhone Air.

Ensuite, le bloc photo ne s’étendrait pas sur toute la largeur de l’appareil comme sur l’iPhone Air. Il s’arrêterait plutôt à environ trois quarts de la largeur du dos.

Une fiche technique très ambitieuse

L’iPhone pliable devrait proposer un écran interne de 7,8 pouces avec un format 4:3 proche de l’iPad, ainsi qu’un écran externe de 5,5 pouces.

L’appareil miserait aussi sur un châssis en titane ultra-fin de 4,5 mm, un écran présenté comme l’un des meilleurs du marché avec une pliure réduite, ainsi que Touch ID.

Son prix de départ tournerait autour de 2 000 dollars, ce qui en ferait l’un des iPhone les plus ambitieux jamais lancés par Apple.

Un lancement attendu à l’automne, avec un possible retard

L’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et ce premier iPhone pliable sont tous attendus pour l’automne.

Les dernières rumeurs laissent toutefois entendre que l’iPhone pliable pourrait être retardé, même s’il devrait malgré tout être présenté dans la même période que les autres modèles haut de gamme d’Apple.