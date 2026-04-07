Certaines apps iPhone reçoivent une mystérieuse mise à jour « de la part d’Apple »

Apple semblerait mettre à jour discrètement certaines applications, à en croire de curieuses notes de version apparues récemment sur l’App Store.

Au cours de la semaine écoulée, certaines mises à jour d’applications ont en effet affiché un texte laissant penser que la mise à jour provenait d’Apple et non du développeur de l’application. « Cette mise à jour d’Apple améliorera le fonctionnement de cette app. Aucune nouvelle fonctionnalité n’est incluse », peut-on lire dans la description.

Parmi les applications concernées figurent notamment Candy Crush Soda Saga, Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, Mortal Kombat, Duet Display, VLC et bien d’autres.

Des changements encore impossibles à identifier

Pour l’instant, on ne sait pas clairement quelle amélioration Apple apporterait réellement au fonctionnement de chacune de ces applications, si amélioration il y a.

Un développeur sur Reddit affirme qu’Apple a inséré ce texte dans une mise à jour d’application qui portait pourtant le même numéro de version et le même contenu qu’une mise à jour précédente.

Des applications très différentes semblent concernées

Ce texte de mise à jour apparaît aussi bien sur des applications qui n’avaient pas été mises à jour depuis un certain temps que sur des applications ayant reçu des mises à jour récentes.

Il reste donc difficile de comprendre ce que ces applications ont réellement en commun.

En analysant le code de l’une des applications ayant reçu une mise à jour attribuée à Apple, MacRumors indique ne pas avoir été en mesure d’identifier ce qui avait changé.