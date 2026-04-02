L’ère du (PRODUCT)RED chez Apple est terminée, mais qu’en est-il de l’iPhone 18 Pro ?

Le dernier produit Apple proposé en (PRODUCT)RED n’est désormais plus disponible, puisque la coque en silicone pour iPhone 14 dans cette couleur a été indiquée comme épuisée sur l’Apple Store en ligne le mois dernier.

Depuis 2006, Apple collabore avec la marque (RED) afin de collecter des fonds pour The Global Fund, une organisation qui lutte contre des maladies comme le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Dans le cadre de ce partenariat, Apple a longtemps proposé une déclinaison (PRODUCT)RED pour certains produits, mais cette couleur n’est désormais plus disponible du tout.

Même si l’ère du (PRODUCT)RED semble terminée pour le moment, la couleur pourrait toujours revenir un jour. Les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient en effet attendus dans une finition rouge foncé, mais celle-ci pourrait davantage tirer vers le bordeaux que vers un rouge vif. Il reste donc à voir si Apple choisira réellement de relancer la marque (PRODUCT)RED à cette occasion.

Une collaboration historique entre Apple et (RED)

La marque (RED) a été cofondée par Bono, le chanteur de U2, et le partenariat entre Apple et cette organisation remonte à l’époque de Steve Jobs.

Apple continue d’ailleurs de soutenir The Global Fund via son programme annuel de dons avec Apple Pay, qui a permis de collecter 3 millions de dollars l’an dernier. En d’autres termes, même si le (PRODUCT)RED disparaît pour l’instant du catalogue, le partenariat entre Apple et (RED) reste bien vivant.

De nombreux produits Apple ont existé en (PRODUCT)RED

Au fil des années, Apple a proposé plusieurs modèles d’iPod, d’iPhone et d’Apple Watch en (PRODUCT)RED.

Parmi les produits les plus récents disponibles dans cette couleur figuraient l’iPhone SE 3, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus et l’Apple Watch Series 9.

Apple a également décliné dans cette teinte différents accessoires, notamment des coques pour iPhone, des bracelets d’Apple Watch et d’autres produits de la marque.