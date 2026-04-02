iOS 27 pourrait apporter une mise à niveau du clavier

Apple aurait testé un clavier iPhone mis à jour avec des améliorations de l’autocorrection, selon un rapport publié cette semaine par Mark Gurman de Bloomberg.

Le rapport indique que ce clavier « étend l’autocorrection en proposant des mots alternatifs », avec une approche proche d’outils comme Grammarly. Dans une publication complémentaire sur les réseaux sociaux, Mark Gurman a précisé que le système « suggère des mots alternatifs en plus des corrections classiques de mots comme l’autocorrection actuelle ».

Une autocorrection plus intelligente sur iPhone

Grammarly a fortement évolué ces dernières années en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Il est donc possible que ce système d’autocorrection enrichi du clavier iPhone repose lui aussi sur Apple Intelligence.

Le rapport ne donne toutefois pas davantage de détails à ce sujet. Il faudra donc encore attendre pour savoir précisément comment Apple compte intégrer cette évolution dans l’expérience de saisie.

Une nouveauté évoquée dans le cadre des changements de Siri

Mark Gurman a brièvement mentionné ces projets autour du clavier dans un rapport principalement consacré à la capacité de Siri à gérer plusieurs requêtes dans une seule demande avec iOS 27.

Autrement dit, cette évolution du clavier ne constituerait qu’une partie d’un ensemble plus large de nouveautés attendues dans la prochaine grande mise à jour d’iOS.

Apple n’aurait pas encore tranché

Selon Mark Gurman, Apple n’aurait pas encore pris de décision définitive sur le lancement de ce clavier mis à jour.

Si cette nouveauté se concrétise, elle devrait vraisemblablement faire ses débuts avec iOS 27. La première bêta développeur d’iOS 27 est attendue en juin, tandis que la version finale devrait être déployée plus largement en septembre.

iOS 26.4 avait déjà commencé à améliorer le clavier

Apple avait déjà indiqué, dans les notes de version d’iOS 26.4 publiées la semaine dernière, que cette mise à jour améliorait la précision du clavier lors d’une frappe rapide.

Cette rumeur autour d’iOS 27 laisse donc penser qu’Apple pourrait aller encore plus loin, avec un clavier capable non seulement de mieux corriger, mais aussi de proposer des alternatives plus pertinentes pendant la saisie.