iPhone 17 Pro : un ingénieur crée une coque avec un port... lightning

L’ingénieur en robotique suisse à l’origine d’une coque ajoutant l’USB-C aux anciens iPhone équipés de Lightning a cette fois réalisé l’inverse : une coque capable d’ajouter un port lightning entièrement fonctionnel à l’iPhone 17 Pro…

Ken Pillonel présente ce projet comme une réponse volontairement décalée aux demandes de ses lecteurs, et précise qu’il n’a aucune intention de le commercialiser.

« C’est à la fois un hack, une modification, et l’une des choses les plus absurdes que j’aie jamais construites », écrit-il dans la description de sa vidéo. « Faites attention à ce que vous demandez. »

Un projet technique mené jusqu’au 1er avril

Pour mener ce projet à bien, Ken Pillonel a dû concevoir des circuits imprimés personnalisés afin de positionner précisément les connecteurs.

Il a également imprimé en 3D une coque souple en TPU à l’aide d’une imprimante Formlabs SLS, tout en fabriquant un gabarit d’installation magnétique sur une imprimante Prusa.

Le résultat final prend la forme d’une coque fine et flexible, avec un alignement MagSafe et un système d’assemblage par enclenchement.

Un nouveau clin d’oeil dans une longue série de modifications

Ken Pillonel s’était fixé comme échéance le 1er avril pour terminer ce prototype, ce qui renforce encore le ton volontairement ironique du projet.

Cette création s’inscrit dans la continuité de ses précédents travaux autour des connecteurs. Il s’était déjà fait remarquer en ajoutant de l’USB-C à un iPhone X en 2021, puis en lançant un kit de conversion USB-C pour les AirPods Max en 2024.