Apple fête ses 50 ans : retour sur les plus grands moments de chaque décennie

Apple a été fondée le 1er avril 1976, ce qui signifie que l’entreprise fête officiellement ses 50 ans aujourd’hui. Pour marquer l’événement, retour sur quelques-uns des moments les plus marquants de chaque décennie, des années 1970 jusqu’aux années 2020.

Apple possède une histoire particulièrement riche, et cette sélection est loin d’être exhaustive. Elle permet néanmoins de mettre en lumière certains événements décisifs qui ont jalonné les cinquante premières années de l’entreprise.

Les années 1970 : l’Apple II lance réellement Apple

Même si l’Apple-1 a été lancé en 1976, c’est surtout l’Apple II, en 1977, qui est devenu le premier ordinateur grand public à succès de l’entreprise.

Contrairement à l’Apple-1, l’Apple II était livré entièrement assemblé, dans un boîtier en plastique avec un clavier intégré. Apple en a vendu des millions d’exemplaires au fil des années.

Ce produit a permis à Apple de générer des revenus réguliers, donnant à l’entreprise les moyens de devenir un acteur majeur de l’informatique.

Les années 1980 : le Macintosh change l’informatique personnelle

En 1984, Steve Jobs a présenté le Macintosh, le premier ordinateur à interface graphique commercialisé avec succès à grande échelle.

Le Macintosh original a popularisé la souris informatique, permettant aux utilisateurs de contrôler un pointeur à l’écran. À l’époque, cette façon de naviguer par pointage et clic restait encore nouvelle pour la majorité du public, car les ordinateurs personnels reposaient surtout sur des interfaces en ligne de commande pilotées au clavier.

Apple expliquait alors que le Macintosh nécessitait « seulement quelques heures d’apprentissage », et mettait en avant des fonctions qui paraissent aujourd’hui évidentes, comme un bureau avec des icônes, l’utilisation de plusieurs programmes dans des fenêtres, les menus déroulants ou encore le copier-coller.

Le Macintosh original était proposé à partir de 2 495 dollars, soit près de 8 000 dollars actuels. Parmi ses principales caractéristiques figuraient un processeur à 8 MHz, 128 Ko de mémoire vive, un lecteur de disquettes de 400 Ko pour le stockage et des ports série pour connecter une imprimante et d’autres accessoires.

Les années 1990 : le retour de Steve Jobs relance Apple

Dans les années 1990, Apple avait en grande partie perdu sa direction. La situation a changé lorsque Steve Jobs est revenu dans l’entreprise en 1997, dans le cadre du rachat de NeXT, une autre société informatique qu’il avait fondée après avoir été évincé d’Apple au milieu des années 1980.

Apple a bien lancé plusieurs produits originaux dans les années 1990, comme l’assistant personnel Newton, la console Pippin ou encore l’appareil photo numérique QuickTake.

Mais le retour de Steve Jobs a sans doute représenté le moment le plus important de la décennie pour l’entreprise. Il a rapidement simplifié et amélioré la gamme Apple, en commençant notamment par l’iMac coloré lancé en 1998.

Les années 2000 : l’iPod puis l’iPhone changent tout

La renaissance d’Apple s’est poursuivie dans les années 2000 avec le lancement de l’iPod en 2001.

Le baladeur a connu un immense succès et a contribué à transformer Apple en entreprise d’électronique grand public, et non plus simplement en fabricant d’ordinateurs.

Six ans plus tard, Apple a fusionné l’idée de l’iPod avec celle du téléphone mobile. C’est ainsi qu’est né l’iPhone.

Steve Jobs avait présenté le premier iPhone comme s’il s’agissait de trois produits distincts : un iPod à écran large avec commandes tactiles, un téléphone mobile révolutionnaire et un outil inédit de communication sur Internet. Le public de la Macworld de San Francisco avait explosé d’enthousiasme en comprenant qu’il s’agissait en réalité d’un seul et même appareil.

Si l’iPod a été un immense succès, l’iPhone a atteint une toute autre dimension. Il est aujourd’hui l’un des produits les plus populaires jamais commercialisés.

L’an dernier, Apple a annoncé avoir expédié son trois milliardième iPhone. Cela représente 3 000 000 000 d’unités.

Les années 2010 : iPad, Apple Watch et AirPods imposent Apple partout

Trois grands produits Apple ont marqué les années 2010 : l’iPad en 2010, l’Apple Watch en 2015 et les AirPods en 2016.

À son lancement, l’iPad ressemblait essentiellement à un iPhone avec un grand écran. Mais l’appareil a ensuite beaucoup évolué, avec par exemple la prise en charge du trackpad, jusqu’à redéfinir progressivement la place de l’ordinateur personnel.

Des millions de personnes portent aujourd’hui une Apple Watch, devenue l’un des objets de fitness les plus populaires au monde. Avec des fonctions de santé et de sécurité comme l’application ECG, la détection des accidents, la détection des chutes ou encore les appels d’urgence SOS, l’Apple Watch a même sauvé des vies, ce qui constitue une réussite remarquable et une source de fierté pour Tim Cook.

Concernant les AirPods, Apple affirme qu’il s’agit des écouteurs sans fil les plus populaires au monde.

Les années 2020 : Apple silicon redéfinit le Mac

En 2020, Apple a entamé la transition du Mac des processeurs Intel vers Apple silicon, avec à la clé un niveau de performances par watt qui reste encore aujourd’hui une référence dans l’industrie.

Après des années de rumeurs, Apple a dévoilé son plan de transition de l’ensemble de la gamme Mac vers ses propres puces conçues en interne lors de la WWDC de juin 2020.

Plus tard la même année, Apple a lancé les trois premiers Mac équipés d’Apple silicon : un MacBook Pro 13 pouces, un MacBook Air et un Mac mini.

La transition a été achevée en 2023 lorsque le Mac Pro, désormais abandonné, a reçu la puce M2 Ultra.

Apple a également indiqué que macOS Tahoe serait la dernière version de macOS compatible avec les Mac équipés de processeurs Intel.