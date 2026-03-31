Vous n’aimez plus votre adresse Gmail ? Vous pouvez enfin la changer

Google a annoncé aujourd’hui qu’il était enfin possible de modifier l’adresse email du compte Google utilisée pour Gmail, Google Calendar, Google Photos, Google Drive et d’autres services. Pour le moment, cette nouveauté est toutefois uniquement en cours de déploiement pour les comptes américains.

L’entreprise n’a pas précisé si, ni quand, cette fonction sera disponible dans les autres pays.

Vous pouvez désormais basculer vers n’importe quelle adresse @gmail.com disponible, tandis que votre ancienne adresse devient un alias. Cela signifie que vous conservez la propriété de votre adresse d’origine.

Il reste aussi possible de vous connecter, d’envoyer et de recevoir des emails avec vos deux adresses.

Un changement limité, mais très utile

Google précise qu’il est possible de modifier l’adresse email principale de son compte une fois par an, avec une limite de trois changements au total.

L’entreprise affirme également que tous les emails, ainsi que les autres données et l’historique du compte, sont conservés. Et si vous changez d’avis, vous pourrez revenir à votre ancienne adresse.

Cette nouvelle option devrait se révéler particulièrement utile pour les utilisateurs de longue date de Gmail qui avaient choisi une adresse un peu trop informelle lorsqu’ils étaient plus jeunes.

Google prend l’exemple d’un utilisateur qui aurait créé dans son adolescence une adresse du type [email protected], mais qui préférerait aujourd’hui disposer d’une adresse plus professionnelle comme [email protected].

Google va plus loin que le simple alias

Jusqu’à présent, il était déjà possible de configurer d’autres adresses email comme alias dans Gmail.

Mais cette fois, Google permet de modifier complètement l’adresse principale du compte, ce qui constitue un changement bien plus important pour les utilisateurs concernés.

Google donne davantage de détails dans un document d’assistance.