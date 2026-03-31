L’iPhone 20 pourrait adopter un design incurvé radical

L’iPhone du 20e anniversaire d’Apple pourrait adopter un tout nouveau design incurvé avec des bordures encore plus fines, selon un nouveau rapport.

Le compte X @phonefuturist a relayé ces affirmations dans deux publications partagées hier et aujourd’hui. La première avance que l’appareil, présenté comme l’iPhone anniversaire, disposerait d’une bordure de 1,1 mm autour de l’écran, accompagnée d’un design incurvé sans rupture visuelle.

La publication était accompagnée d’une image de démonstration montrant un verre d’écran convexe qui s’incurve sur les bords pour rejoindre un châssis fin et poli, dans un style rappelant celui de l’iPhone X. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro afficherait une bordure d’environ 1,44 mm.

Un iPhone « XX » avec une approche différente pour la caméra frontale

Dans une seconde publication diffusée aujourd’hui, le même compte désigne l’appareil sous le nom d’iPhone XX, en référence à l’iPhone 20. Il affirme aussi qu’Apple aurait étudié la technologie UPC de Samsung pour la caméra sous l’écran, comme alternative à l’approche UDC souvent évoquée dans les rumeurs.

Apple aurait toutefois jugé la qualité d’image insuffisante. En conséquence, l’iPhone 20 pourrait finalement être lancé soit avec une Dynamic Island plus petite que celle de l’iPhone 17 Pro actuel, soit avec un simple poinçon dans l’écran, le tout associé au système d’authentification faciale Polar ID de Samsung.

In addition to this information, Apple tried using Samsung's UPC instead of UDC to achieve full screen but the camera quality is still not good better than UDC. So the XX might come with a smaller dynamic island than even the 18 Pro or a punch hole and Samsung's polar ID. https://t.co/tuEer5uieF — Schrödinger (@phonefuturist) March 31, 2026

Une rumeur à prendre avec prudence

Ces affirmations doivent être considérées avec beaucoup de prudence, car la crédibilité de la source reste inconnue.

Cela dit, ces informations circulent largement sur les réseaux sociaux, et certains éléments vont globalement dans la même direction que ce qu’ont déjà évoqué des leakers et analystes plus établis au sujet de l’iPhone du 20e anniversaire.

Apple viserait toujours un iPhone tout écran

Apple continuerait visiblement à viser un design entièrement centré sur l’écran pour l’iPhone 20.

Cependant, encore en janvier, plusieurs rapports indiquaient que cette ambition pourrait être compromise en raison de la difficulté technique à dissimuler une caméra frontale sous l’écran sans dégrader la qualité photo.

Le défi persistant de la caméra sous l’écran

Le problème des caméras sous l’écran est bien connu. Les implémentations actuelles de l’UDC, y compris celles utilisées par certains fabricants Android, peinent encore à égaler la qualité d’image des capteurs positionnés de manière classique.

Avec l’UPC, la caméra se trouve elle aussi derrière la dalle, mais utilise une structure de pixels perforés plutôt qu’une zone totalement transparente. En théorie, cette méthode permet de réduire l’impact visuel de la découpe, mais elle implique elle aussi des compromis sur la qualité.

Une Dynamic Island plus petite comme solution de repli

Si Apple ne parvient pas à résoudre le problème de qualité de la caméra avant la sortie de l’appareil, une Dynamic Island plus petite ou un poinçon classique pourrait devenir la solution retenue.

L’iPhone 18 Pro est déjà attendu comme le premier iPhone à profiter d’une Dynamic Island réduite. L’iPhone 20 pourrait donc pousser cette réduction encore plus loin.

L’iPhone du 20e anniversaire d’Apple est attendu pour l’automne 2027.