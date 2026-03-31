iOS 27 : la mise à jour de Siri permettra d’effectuer plusieurs requêtes à la fois

La version mise à jour de Siri qu’Apple prévoit de lancer avec iOS 27 pourrait être capable de gérer plusieurs commandes dans une seule et même requête, selon Bloomberg. Grâce à cette évolution, les utilisateurs pourraient formuler des demandes en plusieurs étapes que Siri exécuterait d’un seul coup, comme obtenir un itinéraire vers un lieu puis envoyer cet itinéraire à quelqu’un dans un message.

Jusqu’à présent, Siri est resté largement limité à une seule commande par requête dans la plupart des cas, et l’assistant personnel n’est pas réellement capable d’interpréter des demandes contenant plusieurs éléments à traiter en même temps.

Siri peut certes répondre à des questions de suivi sans avoir besoin d’être réactivé avec le mot-clé vocal, mais les requêtes doivent malgré tout rester séparées.

Siri deviendrait capable de traiter des demandes en plusieurs étapes

La possibilité de gérer plusieurs requêtes à la fois ferait partie de la mise à jour Apple Intelligence sur laquelle Apple travaille depuis juin 2024.

Siri profiterait alors d’un contexte personnel plus riche qu’auparavant, comprendrait ce qui s’affiche à l’écran de l’utilisateur et serait capable d’en faire davantage dans les applications et entre elles.

Siri pourrait aussi accéder au web pour résumer des informations, dans le cadre d’une fonction qu’Apple pourrait appeler World Knowledge Answers. L’assistant pourrait également gagner des capacités de génération d’images grâce à une intégration avec Image Playground.

Apple teste aussi un clavier dopé à l’IA

Apple testerait en parallèle une version mise à jour du clavier, intégrant elle aussi de l’intelligence artificielle.

Ce clavier pourrait suggérer des corrections grammaticales et des formulations alternatives, en plus de corriger les fautes de frappe. Apple n’aurait toutefois pas encore décidé si cette nouveauté serait bien intégrée à iOS 27.

Apple veut transformer Siri en vrai chatbot

Apple prévoit toujours de faire évoluer Siri vers un véritable chatbot capable de rivaliser avec Claude, ChatGPT et Gemini.

Les chatbots n’ont généralement aucun mal à interpréter des requêtes en langage naturel comprenant plusieurs variables et plusieurs actions à accomplir. Apple concevrait ainsi une application Siri autonome dédiée aux interactions de type chatbot, tout en maintenant une intégration profonde de l’assistant dans iOS, iPadOS et macOS.

Une présentation attendue à la WWDC

La version mise à jour de Siri ferait partie d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS 27, trois mises à jour logicielles qu’Apple prévoit de présenter lors de la WWDC.

La WWDC 2026 débutera le 8 juin avec une keynote d’ouverture.

À ce stade, on ne sait pas encore si ces nouveautés Siri seront immédiatement disponibles lorsque la première bêta d’iOS 27 sera proposée aux développeurs, ou si leur déploiement prendra davantage de temps.

Apple viserait une introduction de la version plus intelligente de Siri d’ici septembre, mais cela ne signifie pas forcément que toutes les fonctions arriveront en même temps. Certaines pourraient être reportées à une mise à jour d’iOS 27 au printemps suivant.

Comme pour certaines premières fonctions d’Apple Intelligence, les nouvelles capacités de Siri devraient probablement porter la mention « Preview », ce qui indiquerait qu’elles ne sont pas encore totalement finalisées.