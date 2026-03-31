iOS 26.5 bêta : les nouvelles fonctions de Siri absentes, repoussées à iOS 27 en septembre ?

La bêta d’iOS 26.5 publiée aujourd’hui par Apple n’intègre aucune nouvelle fonction Siri liée à Apple Intelligence, ce qui laisse penser qu’il faudra désormais attendre iOS 27 pour voir arriver les nouveautés promises pour l’assistant vocal.

Apple visait initialement iOS 26.4 pour déployer les nouvelles capacités de Siri, mais en février, Mark Gurman de Bloomberg expliquait déjà que l’entreprise ne serait pas en mesure de tenir cet objectif en raison de problèmes persistants de fiabilité.

Il indiquait alors qu’Apple pourrait repousser une partie ou l’ensemble des nouvelles fonctions de Siri à iOS 26.5, voire directement à iOS 27.

Les signes d’un nouveau retard se multiplient

À l’époque, des ingénieurs d’Apple auraient utilisé iOS 26.5 pour tester Siri en interne. Selon ces informations, cette version comprenait bien toutes les fonctions Apple Intelligence pour Siri qu’Apple avait promises lors de la WWDC 2024.

Pourtant, maintenant que la bêta est disponible pour les développeurs, aucune trace de ces nouveautés n’apparaît dans Siri.

Il reste théoriquement possible que certaines fonctions arrivent dans une bêta ultérieure d’iOS 26.5. Mais cette hypothèse semble de moins en moins crédible à mesure que le mois de juin approche, avec en ligne de mire la présentation d’iOS 27 à la WWDC.

Un Siri plus intelligent désormais attendu avec iOS 27

La semaine dernière, Mark Gurman affirmait qu’iOS 27 intégrerait une application Siri autonome de type chatbot ainsi que l’ensemble des fonctions Siri liées à Apple Intelligence.

Cela suggère que le grand public ne profiterait pas d’un Siri réellement plus intelligent avant le lancement d’iOS 27 en septembre 2026.

Lorsque Apple avait présenté Siri version Apple Intelligence en juin 2024, l’entreprise avait annoncé que cet ensemble de fonctions arriverait dans une mise à jour d’iOS 26 courant 2025.

Quand le printemps 2025 est arrivé, Apple a finalement reconnu un retard et expliqué que Siri n’était pas prêt et nécessitait plus de temps de développement.

Apple reste dans les clous de sa promesse officielle

Après ce report, Apple ne s’est plus engagée sur un calendrier précis, si ce n’est en affirmant que la version repensée de Siri serait lancée en 2026.

Des rumeurs en coulisses indiquaient qu’Apple visait iOS 26.4 avant un nouveau décalage, mais Apple n’a jamais mentionné publiquement cette mise à jour spécifique.

Tant que la marque lance les nouvelles fonctions de Siri avant décembre 2026, elle respectera donc encore officiellement ce qu’elle avait promis.

iOS 27 irait encore plus loin que la démonstration de 2024

La version de Siri prévue pour iOS 27 irait même au-delà de ce qu’Apple avait montré lors de la WWDC 2024.

Siri serait en train d’évoluer vers un véritable chatbot complet, avec une application dédiée et un ensemble de fonctions capables de placer l’assistant personnel d’Apple au niveau de Gemini, Claude, ChatGPT et des autres grands chatbots IA.