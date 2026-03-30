iPhone 18 Pro : le petit format de la Dynamic Island se dévoile

De nouvelles images d’un supposé prototype d’iPhone 18 Pro ainsi que de protections d’écran ont émergé depuis plusieurs sources, renforçant les précédents rapports selon lesquels Apple prévoirait de réduire significativement la Dynamic Island plus tard cette année.

Un utilisateur de X nommé @earlyappleleaks a récemment partagé une image censée montrer un prototype d’iPhone 18 Pro avec une Dynamic Island visiblement plus petite. Sur le cliché, le flash d’un autre iPhone éclaire l’un des coins de l’écran, révélant un petit poinçon circulaire sous la dalle, qui correspondrait vraisemblablement à un capteur Face ID déplacé.

Le fait de déplacer les composants de la caméra TrueDepth sous l’écran permettrait de réduire nettement l’encoche de la Dynamic Island elle-même. Plusieurs rapports antérieurs indiquaient déjà que Face ID serait le premier élément qu’Apple chercherait à placer sous l’écran.

Le compte Early Apple reste toutefois relativement récent, avec une origine inconnue et sans véritable historique établi. Cette image doit donc encore être considérée avec prudence.

iPhone 18 series bezel are the same as iPhone 17 and iPhone 16.

But all three iPhone 18 reduce the width of Dynamic Island. pic.twitter.com/g50BKPPiws — Ice Universe (@UniverseIce) March 27, 2026

D’autres indices vont dans le même sens

De son côté, le leaker Ice Universe, qui dispose d’un historique plutôt correct concernant les fuites Apple, a partagé une image d’une supposée protection d’écran pour iPhone 18 Pro montrant des découpes beaucoup plus petites que sur le design actuel.

Ces images de protections d’écran semblent aller dans le même sens que la photo du prototype présumé. Des visuels similaires ont depuis commencé à circuler sur les réseaux sociaux chinois.

Le leaker Majin Bu, en s’appuyant sur l’accumulation de ces indices, affirme que la Dynamic Island pourrait être réduite jusqu’à 35 % par rapport à celle de l’iPhone 17 Pro.

Le fait que ces accessoires commencent déjà à être produits suggère que les fabricants ont un niveau de confiance élevé dans l’arrivée d’un iPhone avec une Dynamic Island plus compacte.

Une rumeur encore discutée, mais de plus en plus crédible

Certaines sources ont malgré tout exprimé des doutes sur cette réduction de la Dynamic Island, et tous les rapports ne vont pas dans le même sens.

Malgré cela, la majorité des éléments apparus jusqu’ici semblent désormais soutenir cette évolution.

Selon Ice Universe, cette Dynamic Island plus petite ne serait d’ailleurs pas réservée aux seuls modèles Pro. Elle pourrait être adoptée sur l’ensemble de la gamme iPhone 18, tandis que les bordures autour de l’écran resteraient identiques à celles de la série iPhone 17.

Leaks about the iPhone 18 Pro have just appeared online, showing that the dynamic island has shrunk by 35% compared to previous models. pic.twitter.com/DFHbcig9sJ — Majin (@MajinBuofficia) March 29, 2026

Apple préparerait aussi un lancement en deux temps

Apple devrait annoncer les iPhone 18 Pro cet automne, en même temps que son tout premier iPhone pliable.

L’iPhone 18 standard arriverait quant à lui au début de l’année suivante, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de lancement scindé pour la gamme iPhone.