iMac OLED : Apple préparerait son lancement

Apple préparerait le lancement d’un iMac équipé d’une dalle OLED plus lumineuse, selon ZDNet Korea.

Apple aurait demandé à Samsung Display, LG Display et à d’autres fournisseurs de produire des échantillons de dalles OLED de 24 pouces adaptés à un futur modèle d’iMac, en s’appuyant sur leurs installations de production de masse. Il s’agirait du plus grand écran OLED jamais proposé sur un appareil Apple.

Plus précisément, Apple aurait demandé des dalles OLED de 24 pouces affichant une luminosité de 600 nits et une densité d’environ 218 pixels par pouce. À titre de comparaison, l’iMac actuel dispose d’un écran LCD de 24 pouces avec une luminosité de 500 nits et une densité identique de 218 ppp.

Samsung Display serait le premier à répondre

Samsung Display devrait être le premier fournisseur à répondre à cette demande. L’entreprise prévoirait de produire des échantillons de dalles à 220 ppp sur ses lignes de production grand format QD-OLED, avant de les expédier à Apple au second semestre 2026.

Cela représenterait une avancée importante par rapport aux dalles QD-OLED de 160 ppp que Samsung fabrique actuellement en série pour les moniteurs. Plus tôt ce mois-ci, SEMES a d’ailleurs annoncé avoir livré à Samsung un équipement d’impression à jet d’encre capable de prendre en charge cette densité de pixels plus élevée.

LG Display miserait sur une nouvelle architecture

Les échantillons de LG Display devraient arriver après ceux de Samsung, et ils pourraient être moins lumineux en raison de l’utilisation de filtres colorés plutôt que d’une couche de conversion de couleur à points quantiques.

Au lieu d’utiliser ses dalles W-OLED à 4 couches existantes, LG Display prévoirait de se positionner avec un design à 5 couches encore en développement, qui ajouterait une couche verte afin d’améliorer la luminosité.

LG Display travaillerait aussi sur une technologie baptisée eLEAP, appelée en interne fLEAP, qui supprimerait le besoin d’utiliser des Fine Metal Masks (FMM) pour une sélection de futurs écrans Apple, notamment ceux de l’iMac et du MacBook.

Un lancement qui ne serait pas prévu avant 2029 ou 2030

Apple viserait un lancement de l’iMac OLED en 2029 ou 2030.

En attendant, l’iMac devrait surtout avoir droit à une mise à jour avec la puce M5. Apple a mis à jour pour la dernière fois cette machine en octobre 2024, avec l’arrivée de la puce M4 et d’une caméra 12 Mpx Center Stage.