iOS 27 : tout ce qu’il faut savoir sur le chatbot Siri à venir

Il reste moins de trois mois avant la première présentation de la version plus intelligente et repensée de Siri par Apple. iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 devraient fortement miser sur les nouveautés de Siri, et les rumeurs sur ce que prépare Apple se multiplient.

Une véritable version chatbot de Siri serait en préparation, ce qui changerait en profondeur la manière d’utiliser l’assistant personnel d’Apple. Siri deviendrait plus proche de Claude ou de ChatGPT, avec une amélioration majeure de son fonctionnement et de ses capacités.

Siri deviendrait un vrai chatbot

Avec iOS 27, Apple modifierait en profondeur le fonctionnement de Siri. Aujourd’hui, Siri peut répondre à des questions courantes et effectuer des tâches simples, mais il n’est pas possible d’avoir avec lui une vraie conversation fluide, d’obtenir de l’aide sur des tâches en plusieurs étapes ou de lui poser des questions complexes.

D’après les rumeurs actuelles autour du chatbot Siri, la prochaine mise à jour permettrait justement à Siri de faire tout cela, et même davantage. Siri fonctionnerait alors de façon bien plus proche des chatbots concurrents.

Apple ne comptait apparemment pas, au départ, lancer un chatbot complet à la manière de ChatGPT. Mais les chatbots sont devenus trop populaires pour être ignorés. Ajouter simplement quelques fonctions d’IA dans les applications et les services ne suffit plus pour rester compétitif face à des usages qui vont désormais de la recherche web à l’aide au code.

Google a déjà intégré Gemini dans sa gamme d’appareils Android, tandis que des services comme ChatGPT revendiquent des centaines de millions d’utilisateurs actifs par semaine.

Une application Siri autonome serait prévue

Lorsque Siri évoluera vers un chatbot conçu par Apple, il serait lancé avec une application Siri dédiée.

Cette application ressemblerait aux interfaces déjà proposées par d’autres acteurs comme OpenAI, avec une présentation sous forme de grille ou de liste des conversations passées.

Siri prendrait en charge les échanges textuels et vocaux. Il serait possible de mettre certaines conversations en favoris, de rechercher du contenu dans les échanges, de lancer de nouvelles discussions ou encore d’enregistrer certains fils.

Les conversations avec Siri ressembleraient à celles d’iMessage, avec l’adoption par Apple de bulles de discussion. Lorsqu’une nouvelle conversation débute, l’application proposerait aussi des suggestions de questions à poser.

Une intégration profonde au coeur du système

Même si Apple préparerait une application autonome pour les conversations en aller-retour, Siri resterait profondément intégré au système.

L’activation se ferait comme aujourd’hui, soit en prononçant le mot-clé Siri, soit en appuyant sur le bouton latéral d’un appareil compatible. Siri pourrait ainsi répondre aussi bien à des requêtes vocales qu’à des requêtes écrites.

Apple chercherait donc à combiner la souplesse d’un chatbot dédié avec l’intégration système historique de Siri sur iPhone, iPad et Mac.

Ce que Siri pourrait être capable de faire

Siri serait en mesure d’accomplir une grande partie de ce que savent déjà faire les chatbots actuels, comme rechercher sur le web avec des résultats visuellement riches, fournir des résumés ou analyser des documents importés.

L’intégration de Siri remplacerait aussi le fonctionnement actuel de Spotlight, mais Apple prévoirait de conserver Siri Suggestions tout en les développant davantage. Siri Suggestions aurait accès à plus de données utilisateur afin de proposer des suggestions plus pertinentes.

Concrètement, Siri pourrait notamment :

rechercher des informations sur le web

générer des images

générer du contenu

résumer des informations

analyser des fichiers importés

utiliser les données personnelles pour accomplir des tâches

ingérer des informations provenant des emails, messages, fichiers et plus encore

analyser les fenêtres ouvertes et le contenu affiché à l’écran pour agir

contrôler les fonctions et réglages de l’appareil

rechercher du contenu stocké sur l’appareil à la place de Spotlight

Siri serait aussi intégré aux principales applications d’Apple, dont Mail, Messages, Apple TV, Xcode et Photos. L’assistant pourrait alors rechercher des images précises, modifier des photos, aider à coder, suggérer des films ou séries, ou encore rédiger et envoyer des emails.

Un nouveau design avec la Dynamic Island

Cette version chatbot de Siri adopterait également une nouvelle interface en cohérence avec son application dédiée.

L’activation de Siri déclencherait une nouvelle animation invitant l’utilisateur à lancer une recherche ou à poser une question. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple testerait aussi une version de Siri intégrée à la Dynamic Island.

L’interface de test comprendrait une icône Siri lumineuse ainsi qu’une mention « recherche en cours » dans la Dynamic Island pendant le traitement d’une demande. Une fois la réponse prête, Siri s’étendrait sous la forme d’un panneau translucide plus grand affichant les résultats.

En tirant le menu vers le bas, l’utilisateur pourrait ensuite ouvrir une interface dédiée à la conversation. Apple envisagerait aussi d’ajouter un bouton « Demander à Siri » dans les menus d’autres applications, afin d’envoyer directement un contenu à Siri avec une requête.

Le clavier d’iOS pourrait lui aussi recevoir une option « Écrire avec Siri », mettant en avant les outils d’écriture.

Une mémoire possiblement limitée pour protéger la vie privée

Claude, ChatGPT et Gemini sont capables de se souvenir des conversations passées et de conserver une forme de mémoire de l’utilisateur. Apple réfléchirait actuellement au niveau de mémoire que le chatbot Siri pourra conserver.

L’entreprise pourrait choisir de limiter cette mémoire conversationnelle afin de mieux protéger la confidentialité des utilisateurs.

Des chatbots tiers pourraient s’intégrer à Siri

Apple permettrait aussi à des chatbots IA tiers de s’intégrer à Siri dans iOS 27.

Apple a déjà un partenariat avec OpenAI permettant à Siri de transférer certaines questions à ChatGPT, mais cette intégration serait étendue à d’autres entreprises comme Google et Anthropic.

Un utilisateur d’iPhone ayant installé Claude ou Gemini pourrait ainsi envoyer ses questions depuis Siri vers ces chatbots, de manière proche de ce que propose déjà aujourd’hui l’intégration avec OpenAI.

Les utilisateurs pourraient choisir quels services utiliser dans Siri grâce à une nouvelle option « Extensions » attendue dans la section Siri et Apple Intelligence de l’application Réglages.

Les fonctions promises avec iOS 18 arriveraient finalement avec iOS 27

Les fonctions Apple Intelligence de Siri initialement prévues pour iOS 18 seraient finalement intégrées à iOS 27.

Siri pourrait alors utiliser les données personnelles et le contexte de l’utilisateur pour répondre plus précisément aux requêtes. L’assistant serait aussi capable d’en faire davantage dans les applications et entre elles, tout en pouvant voir ce qui s’affiche à l’écran.

Apple avait promis que ces fonctions arriveraient avant la fin de l’année 2026.

Google jouerait un rôle central dans l’architecture de Siri

Apple a conclu un accord avec Google pour que Gemini alimente les prochaines versions de Siri. Apple compterait utiliser Gemini pour le chatbot Siri ainsi que pour les autres fonctions Siri attendues dans iOS 27.

« Apple et Google ont conclu une collaboration pluriannuelle dans le cadre de laquelle la prochaine génération d’Apple Foundation Models reposera sur les modèles Gemini de Google et sur sa technologie cloud », ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué publié en janvier.

Le chatbot Siri s’appuierait plus précisément sur un modèle d’IA personnalisé développé par l’équipe Gemini de Google. Selon Mark Gurman, ce modèle serait comparable à Gemini 3 et plus puissant que les modèles développés en interne par Apple.

Apple et Google discuteraient aussi de l’exécution du chatbot Siri sur les serveurs de Google alimentés par des Tensor Processing Units, sans doute parce qu’Apple ne disposerait pas encore de l’infrastructure nécessaire pour gérer les requêtes d’un chatbot venant de milliards d’appareils actifs chaque jour.

Une annonce attendue en juin

Apple prévoirait de présenter les capacités chatbot de Siri lors de l’annonce d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS 27 à la WWDC, qui débutera le lundi 8 juin.

Il reste cependant difficile de savoir quelles fonctions Siri Apple sera réellement prête à dévoiler à ce moment-là, certaines pouvant encore être repoussées à de futures mises à jour.