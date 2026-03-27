Le Mac Pro abandonné : retour sur 20 ans d’ordinateurs de bureau Apple

Cette semaine, Apple a annoncé la fin du Mac Pro, avec l’arrêt des nouvelles configurations et aucun futur modèle prévu.

L’occasion de revenir sur près de deux décennies d’histoire pour l’un des ordinateurs de bureau les plus emblématiques d’Apple.

2006 à 2013 : les débuts du Mac Pro

En août 2006, Apple a présenté le tout premier Mac Pro, une machine basée sur Intel qui succédait au Power Mac G5 reposant sur PowerPC, lancé quelques années plus tôt.

Le Mac Pro a été le dernier Mac à passer des processeurs PowerPC aux processeurs Intel.

« Apple a réussi à achever la transition vers les processeurs Intel en seulement sept mois, exactement 210 jours », déclarait Steve Jobs, alors directeur général d’Apple, dans le communiqué annonçant le premier Mac Pro. « Et quel meilleur produit pour conclure cette transition que le nouveau Mac Pro, la station de travail dont les utilisateurs Mac rêvaient. »

Le Mac Pro original était équipé de deux processeurs Intel Xeon double coeur, ce qui le rendait jusqu’à deux fois plus rapide que le Power Mac G5, selon Apple. Il pouvait être configuré avec jusqu’à 2 To de stockage, un record pour un Mac à l’époque, ainsi qu’avec jusqu’à 16 Go de RAM. L’ordinateur embarquait également une carte graphique NVIDIA GeForce 7300 GT.

Comme le Power Mac G5, le Mac Pro adoptait un châssis en aluminium avec une façade perforée, ce qui lui a valu le surnom de « Mac Pro râpe à fromage ». La machine proposait plusieurs ports FireWire et USB-A, ainsi que des emplacements d’extension PCI Express. Aux États-Unis, le Mac Pro original était lancé à partir de 2 499 dollars.

Le Mac Pro classique a ensuite reçu des processeurs Intel plus rapides et diverses améliorations techniques jusqu’en 2012.

2013 à 2019 : l’ère du Mac Pro « poubelle »

« Vous dites qu’on ne peut plus innover ? Mon oeil », lançait avec ironie Phil Schiller, alors responsable marketing d’Apple, lors de la présentation du Mac Pro redessiné en juin 2013.

« Le nouveau Mac Pro est notre vision de l’avenir de l’ordinateur de bureau professionnel. Tout a été repensé et rien n’a jamais ressemblé à cela », expliquait Phil Schiller dans le communiqué annonçant cette deuxième génération.

Le Mac Pro dit « poubelle » adoptait un design cylindrique avec une finition en aluminium noir brillant et un « coeur thermique unifié ». L’ordinateur était visuellement marquant, mais Apple a ensuite reconnu qu’il souffrait de contraintes thermiques et d’une évolutivité très limitée. Au lieu de vrais emplacements internes, Apple misait sur l’extension via six ports Thunderbolt 2.

Parmi les autres caractéristiques figuraient un processeur Intel Xeon allant jusqu’à 12 coeurs, deux GPU AMD FirePro, jusqu’à 64 Go de RAM et jusqu’à 1 To de SSD. Aux États-Unis, le prix de départ était fixé à 2 999 dollars.

Dans l’ensemble, Apple avait privilégié la compacité, l’efficacité thermique et le silence de fonctionnement du Mac Pro, alors que la plupart des utilisateurs professionnels voulaient avant tout le Mac le plus puissant et le plus extensible possible.

Le Mac Pro est ensuite resté pendant des années sans réelle mise à jour, au point que certains ont commencé à se demander si Apple était encore vraiment engagée sur le marché des Mac haut de gamme.

Les critiques ont finalement poussé Apple à prendre une décision rare et surprenante : présenter publiquement ses excuses aux utilisateurs Mac et réaffirmer son engagement envers la plateforme. Apple a aussi annoncé à l’avance qu’elle travaillait sur un Mac Pro « complètement repensé » avec un design modulaire, ainsi que sur ce qui deviendra l’iMac Pro et le Pro Display XDR.

« Je pense que nous nous sommes enfermés dans une impasse thermique, en quelque sorte », expliquait à l’époque Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple. « Nous avons conçu un système avec le type de GPU dont nous pensions avoir besoin, et que nous pensions pouvoir bien servir avec une architecture à deux GPU. Nous pensions que c’était la limite thermique nécessaire, ou la capacité thermique dont nous avions besoin. Mais les usages n’ont pas évolué comme nous l’espérions. »

Apple est donc repartie d’une feuille blanche.

2019 à 2023 : le retour à une vraie approche modulaire

En décembre 2019, le Mac Pro de troisième génération est arrivé. Comme promis, il corrigeait une grande partie des problèmes apparus avec le modèle « poubelle ».

Avec ce Mac Pro, Apple revenait à un design modulaire avec un boîtier en aluminium qui se retire pour offrir un « accès à 360 degrés » à l’ensemble du système. L’ordinateur bénéficiait aussi d’une architecture thermique de pointe et de huit emplacements PCI Express.

« Nous avons conçu le Mac Pro pour les utilisateurs qui ont besoin d’un système modulaire offrant des performances extrêmes, de l’extension et de la configurabilité », déclarait Phil Schiller dans le communiqué de l’époque. « Avec ses puissants processeurs Xeon, son immense capacité mémoire, son architecture GPU révolutionnaire, son extension PCIe, sa carte accélératrice Afterburner et son design impressionnant, le nouveau Mac Pro est un monstre qui permettra aux professionnels de réaliser le meilleur travail de leur vie. »

Il s’agissait du dernier modèle basé sur Intel, avec un processeur Xeon allant jusqu’à 28 coeurs, jusqu’à 1,5 To de RAM et jusqu’à 8 To de SSD. Il pouvait être configuré avec la Radeon Pro Vega II Duo d’AMD, qu’Apple présentait alors comme la carte graphique la plus puissante du monde.

La machine proposait aussi quatre ports Thunderbolt 3 et une carte accélératrice Apple Afterburner, capable de permettre la lecture simultanée de trois flux vidéo 8K ProRes RAW.

Aux États-Unis, le prix de départ grimpait à 5 999 dollars, bien plus haut que celui des générations précédentes.

2023 à 2026 : l’ère Apple silicon et la fin du Mac Pro

En juin 2023, le Mac Pro est entré dans l’ère Apple silicon avec l’arrivée de la puce M2 Ultra.

Le Mac Pro a été le dernier Mac à abandonner Intel au profit d’Apple silicon, tout comme le Mac Pro original avait été le dernier Mac à passer de PowerPC à Intel.

Apple a conservé le même design général que la génération précédente, mais la puce M2 Ultra, avec son architecture graphique et mémoire unifiée, libérait beaucoup d’espace interne par rapport au modèle Intel, donnant à l’intérieur une apparence presque creuse. À l’extérieur, le Mac Pro gagnait huit ports Thunderbolt 4, contre quatre ports Thunderbolt 3 auparavant.

Les autres caractéristiques comprenaient jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 8 To de SSD. Aux États-Unis, le prix de départ montait encore à 6 999 dollars.

Au moment où le Mac Pro est passé à Apple silicon, Apple avait déjà lancé le Mac Studio, un autre ordinateur de bureau plus compact qu’un Mac Pro, mais plus puissant qu’un Mac mini.

Le Mac Studio est actuellement équipé de puces M4 Max ou M3 Ultra, et des configurations avec M5 Max et M5 Ultra sont attendues plus tard cette année.

La principale raison d’acheter le dernier Mac Pro plutôt qu’un Mac Studio restait l’extension PCIe. Mais avec un prix de départ supérieur de plusieurs milliers de dollars à celui du Mac Studio, il devenait de plus en plus évident que les jours du Mac Pro étaient comptés.

Le Mac Pro a finalement été abandonné cette semaine, marquant la fin d’une époque.