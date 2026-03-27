iPhone 18 : des bordures identiques mais une Dynamic Island plus petite, selon un leaker

L’iPhone 18 standard attendu l’an prochain adopterait la Dynamic Island plus petite qui serait déjà prévue pour les modèles iPhone 18 Pro dès septembre, selon le leaker chinois Ice Universe, connu pour disposer d’un historique plutôt correct en matière de fuites.

Dans une nouvelle publication sur Weibo, le leaker affirme que cette Dynamic Island réduite serait généralisée à toute la gamme iPhone 18, tandis que les bordures autour de l’écran des appareils de nouvelle génération resteraient identiques à celles de la série iPhone 17.

Une Dynamic Island plus compacte sur toute la gamme

Si cette information se confirme, Apple ne réserverait donc pas cette évolution uniquement aux modèles Pro.

L’idée serait de proposer une Dynamic Island plus discrète sur l’ensemble de la série iPhone 18, tout en conservant un design globalement proche de celui des iPhone actuels sur la partie des bordures.

Cela signifie que l’évolution visible viendrait surtout de la zone supérieure de l’écran, et non d’un affinage supplémentaire des contours de l’appareil.

Apple préparerait toujours un lancement en deux temps

Apple prévoirait désormais une stratégie de lancement scindée pour l’iPhone.

Les modèles Pro seraient annoncés à l’automne prochain, probablement aux côtés du premier iPhone pliable de la marque, tandis que l’iPhone 18 standard arriverait au début de l’année suivante.

Ce changement de calendrier marquerait une évolution importante dans la manière dont Apple organise le lancement de sa gamme iPhone.

Une rumeur globalement crédible, malgré quelques doutes

Un leaker a récemment remis en question les informations selon lesquelles les iPhone 18 Pro auraient droit à une Dynamic Island plus étroite.

Malgré cela, la majorité des rapports publiés jusqu’ici vont dans le sens d’une Dynamic Island plus petite, ce qui renforce la crédibilité de cette rumeur autour de la gamme iPhone 18.