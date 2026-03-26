L’iPhone Fold devrait arriver plus tard que l’iPhone 18 Pro

Le nouvel iPhone pliable ne serait pas expédié aux clients dans la même fenêtre de lancement de septembre que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui s’est exprimé aujourd’hui lors d’une session de questions-réponses.

Apple devrait vraisemblablement commercialiser l’iPhone Fold après la sortie de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max en septembre, même si Mark Gurman n’a pas donné de calendrier de disponibilité plus précis.

Plus tôt ce mois-ci, l’analyste Tim Long de Barclays avait affirmé que l’iPhone pliable ne serait pas expédié avant décembre, ce qui laisserait envisager un décalage d’environ trois mois entre l’iPhone Fold et les modèles iPhone 18 Pro.

Apple a déjà utilisé ce type de lancement échelonné par le passé. Lors de la sortie de l’iPhone X en 2017, le smartphone n’avait été expédié qu’en novembre, tandis que les iPhone 8 et iPhone 8 Plus présentés en même temps étaient bien arrivés en septembre, comme d’habitude.

Un lancement différé pour l’iPhone pliable

Il est donc tout à fait possible qu’Apple lance les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre, puis commercialise l’iPhone Fold à un moment situé entre septembre et la fin de l’année.

Dès le mois de décembre, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo expliquait déjà que l’iPhone Fold serait disponible en quantités limitées, ce qui laissait penser à d’éventuelles difficultés de production. Selon lui, les contraintes d’approvisionnement pourraient même se poursuivre jusqu’en 2027.

Ces tensions sur la fabrication ou la chaîne logistique pourraient justement expliquer pourquoi Apple choisirait de repousser la date d’expédition de l’iPhone Fold.

Une présentation probable lors de l’événement iPhone de septembre

Même si Apple prévoit bien de lancer l’iPhone Fold après septembre, cela ne veut pas forcément dire que le produit sera présenté plus tard.

Apple devrait toujours dévoiler ce modèle lors de son événement annuel consacré à l’iPhone, aux côtés des iPhone 18 Pro. La marque pourrait ainsi annoncer les trois modèles en même temps, puis les commercialiser à des dates différentes selon leur niveau de préparation.