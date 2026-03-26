Apple Watch : aucune refonte majeure ne serait attendue cette année

En plus d’indiquer qu’un nouveau HomePod grand format était en préparation et que l’iPhone pliable serait probablement lancé plus tard que les iPhone 18 Pro cette année, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé aujourd’hui qu’il ne s’attendait à aucun changement de design majeur pour les prochaines Apple Watch attendues plus tard cette année.

Mark Gurman a partagé toutes ces informations lors d’une session de questions-réponses en direct organisée aujourd’hui sur le site de Bloomberg, où les auditeurs étaient invités à lui poser toutes leurs questions sur Apple.

Une Apple Watch qui devrait rester très proche des modèles actuels

Au fil des années, de nombreuses rumeurs ont circulé autour d’une éventuelle refonte de l’Apple Watch, allant d’une supposée « Apple Watch X » totalement repensée à un nouveau système de bracelet se fixant de manière magnétique.

Mais jusqu’à présent, aucune de ces évolutions n’a réellement vu le jour. À en croire les derniers propos de Mark Gurman, la prochaine Apple Watch devrait donc continuer à ressembler globalement aux modèles actuels cette année.

L’Apple Watch Ultra reste la dernière vraie évolution visuelle

Bien sûr, l’Apple Watch Ultra a bien introduit un design entièrement nouveau lors de son lancement en 2022.

Mais depuis, ce modèle n’a connu que des ajustements de design progressifs, sans transformation profonde de son apparence.

Les utilisateurs en quête de nouveauté devront patienter

Une refonte n’est pas forcément nécessaire juste pour changer le design, mais les utilisateurs qui espèrent une vraie nouveauté visuelle pourraient devoir faire preuve de patience.

Une rumeur récente indiquait d’ailleurs qu’une refonte majeure de l’Apple Watch n’arriverait pas avant au moins deux années supplémentaires.