Apple testerait un appareil photo iPhone de 200 Mpx qui pourrait arriver l’an prochain

Apple évaluerait actuellement un capteur téléobjectif de 200 mégapixels qui pourrait potentiellement faire son apparition dans un iPhone dès l’an prochain, selon Digital Chat Station, un leaker actif sur le réseau social chinois Weibo et disposant d’un historique jugé plutôt fiable.

Dans une publication partagée aujourd’hui, le leaker affirme qu’Apple teste activement un capteur 200 Mpx au format 1/1,2 pouce, similaire à celui évoqué dans les rumeurs autour du futur Oppo Find X9 Ultra.

Sur le Find X9 Pro déjà commercialisé, Oppo a introduit un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec un grand capteur de 1/1,56 pouce, bien plus imposant que les capteurs habituellement utilisés sur les zooms photo. Une fuite précédente de Digital Chat Station indiquait d’ailleurs que le futur modèle Ultra d’Oppo irait encore plus loin avec un capteur de 1/1,28 pouce.

Apple passerait à une nouvelle étape dans ses tests photo

Cette nouvelle affirmation marque une évolution notable. En janvier, Digital Chat Station expliquait déjà que les capteurs photo de 200 mégapixels étaient évoqués dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, mais qu’ils n’étaient pas encore apparus dans les prototypes d’ingénierie.

À ce moment-là, le travail de développement d’Apple semblait encore principalement concentré sur l’amélioration de ses systèmes actuels de 48 mégapixels.

Janvier était aussi le mois où Morgan Stanley rapportait qu’Apple travaillait à l’intégration d’un appareil photo de 200 mégapixels dans l’iPhone, avec une arrivée envisagée dès 2028.

Pourquoi un capteur 200 Mpx serait important sur iPhone

Samsung a introduit un capteur arrière de 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra en 2023, et les modèles qui ont suivi en sont également équipés.

Avec un appareil photo de 200 mégapixels, un iPhone pourrait capturer des images avec davantage de détails. Une telle hausse du nombre de mégapixels permettrait aussi d’obtenir des photos en plus haute résolution, qui pourraient être recadrées plus fortement ou imprimées dans de plus grands formats sans perte notable de qualité.

Un timing qui pourrait coïncider avec de grands changements chez Apple

En 2027, Apple devrait lancer l’iPhone 18 standard dans le cadre d’un nouveau cycle de lancement scindé, tandis que les modèles Pro de nouvelle génération arriveraient ensuite dans la fenêtre habituelle de septembre.

L’an prochain pourrait aussi marquer l’arrivée d’un iPhone du 20e anniversaire, qui pourrait soit correspondre à l’équivalent d’un modèle Pro, soit prendre la forme d’un modèle premium encore plus haut de gamme, dans l’esprit de ce qu’avait représenté l’iPhone X chez Apple.