Siri sur iOS 27 : application autonome, nouveau design, intégration à la Dynamic Island et plus

Apple testerait une application de chatbot Siri autonome pour iOS 27, selon Mark Gurman de Bloomberg. Apple prévoirait de lancer une nouvelle version de Siri capable de rivaliser avec Claude et ChatGPT, avec un accès possible via une application dédiée.

Mark Gurman avait auparavant affirmé qu’Apple ne comptait pas développer d’application Siri autonome, mais les plans auraient visiblement évolué. Il était d’ailleurs difficile d’imaginer comment cette version chatbot de Siri aurait pu fonctionner sans application dédiée, car les utilisateurs ont souvent plusieurs conversations textuelles en parallèle avec ce type d’outil. Sans espace spécifique, l’expérience aurait pu devenir confuse.

Une application Siri pensée comme un vrai chatbot

Comme ChatGPT et Claude, Siri prendrait en charge à la fois les conversations textuelles et vocales.

L’application afficherait une liste ou une grille des anciennes conversations, avec des options pour mettre certains échanges en favoris, rechercher dans les discussions, lancer une nouvelle conversation ou encore sauvegarder des échanges.

Les conversations avec Siri ressembleraient à celles d’iMessage, avec l’utilisation de bulles de discussion par Apple. Lorsqu’un nouvel échange démarre, l’interface proposerait aussi des suggestions de requêtes pour aider l’utilisateur à commencer.

Siri pourrait remplacer une partie de Spotlight

Cette nouvelle version de Siri serait capable de faire une grande partie de ce que proposent déjà les chatbots actuels, comme rechercher sur le web avec des résultats visuellement riches, fournir des résumés ou analyser des documents importés.

L’assistant personnel resterait bien intégré aux appareils Apple. Un appui sur le bouton latéral de l’iPhone ou l’utilisation du mot-clé Siri permettrait toujours de l’activer.

L’intégration de Siri viendrait remplacer le fonctionnement actuel de la recherche Spotlight, mais Apple compterait conserver Siri Suggestions tout en les enrichissant. Siri Suggestions aurait accès à davantage de données utilisateur afin de proposer des suggestions plus pertinentes.

Un nouveau design avec intégration à la Dynamic Island

Cette version chatbot de Siri bénéficierait aussi d’une nouvelle apparence, en cohérence avec l’application dédiée.

L’activation de Siri déclencherait une nouvelle animation invitant l’utilisateur à effectuer une recherche ou à poser une question. Mark Gurman affirme aussi qu’Apple teste une version de Siri intégrée à la Dynamic Island.

L’interface actuellement en test comprendrait une icône Siri lumineuse ainsi qu’une mention « recherche en cours » dans la Dynamic Island pendant le traitement de la demande. Une fois la réponse prête, Siri s’étendrait sous la forme d’un panneau translucide plus grand affichant les résultats.

En faisant glisser le menu vers le bas, l’utilisateur pourrait ensuite ouvrir une interface dédiée à la conversation.

Un bouton « Demander à Siri » dans d’autres applications

Apple envisagerait également d’intégrer un bouton « Demander à Siri » dans les menus d’autres applications.

L’objectif serait de permettre aux utilisateurs d’envoyer directement un contenu à Siri en l’accompagnant d’une requête. Le clavier d’iOS pourrait lui aussi accueillir une option « Écrire avec Siri », qui mettrait en avant les outils d’écriture.

Les fonctions Apple Intelligence de Siri arriveraient enfin

Les fonctions Siri liées à Apple Intelligence, qui étaient initialement prévues pour iOS 18, seraient finalement introduites dans iOS 27.

Siri pourrait alors utiliser les données personnelles et le contexte de l’utilisateur pour répondre aux questions de manière plus précise. L’assistant serait aussi capable d’agir davantage dans les applications et entre elles, tout en pouvant voir ce qui s’affiche à l’écran de l’utilisateur.

Apple avait promis que ces fonctions arriveraient avant la fin de l’année 2026.

Une présentation attendue à la WWDC de juin

Apple prévoirait de présenter cette nouvelle version de Siri lors de la keynote d’ouverture de la WWDC en juin.

Les dates de la WWDC ont été annoncées hier, et la conférence d’ouverture est prévue pour le lundi 8 juin.