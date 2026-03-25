MacBook Neo : Apple annonce un nouveau record de ventes pour le Mac

Apple a annoncé un nouveau record pour le Mac après le lancement du MacBook Neo. Tim Cook, le directeur général de l’entreprise, a indiqué aujourd’hui que le Mac venait de connaître sa « meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux clients Mac ».

Cette déclaration laisse entendre que le MacBook Neo a rencontré un vrai succès, en particulier auprès des personnes qui achètent leur tout premier Mac ou qui décident de quitter Windows pour passer chez Apple.

Apple a lancé le MacBook Neo le mercredi 11 mars. Aux États-Unis, son prix démarre à 599 dollars pour le grand public, et descend même à 499 dollars pour les étudiants.

Un MacBook Neo pensé pour séduire un nouveau public

L’ordinateur portable est équipé d’une version de la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, ce qui marque un positionnement assez inédit dans la gamme Mac.

Le MacBook Neo est également proposé dans plusieurs finitions colorées comme Citrus, Blush et Indigo, en plus de l’habituel coloris argent. Apple semble donc chercher à attirer un public plus large avec un produit à la fois plus accessible et plus visuellement différenciant.

La semaine dernière, Apple a aussi lancé de nouveaux MacBook Air avec puce M5, ainsi que des MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max. La période a donc été particulièrement dense pour la gamme Mac.

Le MacBook Neo serait le principal moteur de ce record

Même si plusieurs nouveaux Mac ont été lancés en même temps, le MacBook Neo à prix réduit semble être le principal moteur derrière ce nombre record de nouveaux acheteurs sur Mac.

Son tarif agressif, combiné à une configuration plus moderne et à un design plus attractif, pourrait expliquer pourquoi Apple attire autant de primo-accédants sur cette génération.

Des délais de livraison qui commencent déjà à s’allonger

Pour ceux qui souhaitent acheter un MacBook Neo, il pourrait déjà falloir patienter.

En France, les commandes passées aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne sont estimées pour une livraison comprise entre le 10 et le 17 avril.

Il pourrait néanmoins être possible de trouver un MacBook Neo plus rapidement dans certains Apple Store physiques ou chez des revendeurs agréés comme Amazon.