Mac OS X a été lancé il y a 25 ans aujourd’hui : « L’avenir du Mac »

Aujourd’hui marque le 25e anniversaire du lancement de Mac OS X par Apple, le système d’exploitation qui constitue la base du macOS moderne.

Apple avait proposé une bêta publique de Mac OS X en septembre 2000, avant de lancer officiellement le système le 24 mars 2001.

« Mac OS X est l’avenir du Mac, et nous espérons qu’il séduira nos clients grâce à sa puissance inégalée et à sa simplicité d’utilisation », déclarait Steve Jobs en 2001. « La bêta publique a suscité des retours et un soutien incroyables de la part des utilisateurs Mac et des développeurs, ce qui nous a aidés à faire de Mac OS X le système d’exploitation le plus avancé jamais créé. »

Mac OS X était un système d’exploitation nouvelle génération basé sur UNIX pour le Mac, succédant au système classique Mac OS. Il a introduit l’emblématique interface Aqua d’Apple, le Dock, une application Finder améliorée avec navigation hiérarchique, ainsi que plusieurs autres nouveautés majeures.

Un tournant majeur pour Apple

Steve Jobs soulignait également l’importance stratégique du projet à l’époque. « Mac OS X est le logiciel le plus important d’Apple depuis le système d’exploitation original du Macintosh en 1984, qui a révolutionné toute l’industrie », affirmait-il.

Aux États-Unis, Mac OS X était commercialisé au prix de 129 dollars. Apple a cessé de faire payer les nouvelles versions de macOS en 2013, lorsque OS X Mavericks a été proposé gratuitement.

De Mac OS X à macOS

Mac OS X a été renommé OS X en 2012, puis macOS en 2016.

La chronologie des versions illustre bien l’évolution du système au fil des années. Mac OS X 10.0 en 2001 portait le nom de Cheetah, puis Mac OS X 10.1 est arrivé la même année sous le nom de Puma.

En 2002, Apple a lancé Jaguar, suivi de Panther en 2003 et de Tiger en 2005. Sont ensuite arrivés Leopard en 2007, puis Snow Leopard en 2009.

Apple a poursuivi avec Lion en 2011, puis Mountain Lion en 2012. En 2013, Mavericks a marqué une nouvelle étape, avant Yosemite en 2014 et El Capitan en 2015.

Le passage à la marque macOS s’est ensuite fait avec Sierra en 2016, puis High Sierra en 2017, Mojave en 2018 et Catalina en 2019.

Les versions suivantes ont été Big Sur en 2020, Monterey en 2021, Ventura en 2022, Sonoma en 2023, Sequoia en 2024 et enfin Tahoe en 2025 avec macOS 26.

Le système qui a accompagné la renaissance d’Apple

Mac OS X a joué un rôle central dans la renaissance d’Apple, amorcée lorsque Steve Jobs est revenu dans l’entreprise à la fin des années 1990.

Parmi les grands succès des premières années qui ont suivi son retour figurent l’iMac en 1998, l’iBook en 1999, puis Mac OS X et l’iPod en 2001.

À ce titre, il est assez symbolique que cet anniversaire arrive seulement une semaine avant le 50e anniversaire d’Apple.