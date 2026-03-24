Apple avait envisagé d’ajouter une caméra au HomePod il y a plusieurs années

Apple aurait envisagé de lancer un HomePod équipé d’une caméra et de capteurs supplémentaires bien avant l’arrivée du futur appareil surnommé « HomePad », selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans un portrait détaillé consacré à John Ternus, le responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple, Mark Gurman explique qu’Apple avait étudié l’idée d’ajouter une caméra et un ensemble de capteurs plus avancé au HomePod original, présenté en 2017.

John Ternus aurait toutefois estimé que ces fonctionnalités supplémentaires feraient grimper les coûts de développement. Il aurait donc choisi d’abandonner ces ajouts.

Un positionnement prudent sur la maison connectée

Toujours selon Bloomberg, John Ternus se serait montré réticent à investir massivement dans les appareils pour la maison connectée lorsque les premiers produits majeurs d’Amazon et de Google sont arrivés sur le marché il y a environ une décennie.

Il aurait ensuite reconnu porter « une part de responsabilité » dans le retard pris par Apple sur le segment de la maison connectée.

Apple veut revenir en force sur ce marché

Aujourd’hui, John Ternus dirigerait les efforts d’Apple pour se repositionner sur le marché de la smart home avec trois nouveaux produits.

Parmi eux figurerait un hub domotique intelligent dopé à l’IA avec reconnaissance faciale (J490), un petit capteur dédié à la gestion de la sécurité du domicile (J450), ainsi qu’un appareil robotique (J595).

Le « HomePad » serait attendu pour l’automne 2026

Le hub domotique intelligent, surnommé « HomePad » dans certains rapports, serait attendu pour l’automne 2026.

Apple préparerait donc un retour plus ambitieux dans l’univers de la maison connectée, avec une gamme de produits pensée pour mieux rivaliser avec les écosystèmes déjà bien installés d’Amazon et de Google.