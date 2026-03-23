Samsung Galaxy S26 : la prise en charge d’AirDrop arrive cette semaine

La compatibilité avec AirDrop arrive dans la fonction Quick Share de Samsung sur les Galaxy S26 dès cette semaine, ce qui permettra aux utilisateurs de partager directement des fichiers et des médias avec des iPhone et des Mac.

Dans une annonce publiée dimanche dans sa newsroom, Samsung a indiqué que le déploiement commençait dès aujourd’hui en Corée. Les appareils commercialisés aux États-Unis suivront plus tard dans la semaine.

La fonctionnalité sera ensuite étendue à d’autres régions et à davantage d’appareils Galaxy à une date ultérieure, notamment au Canada, en Amérique latine, en Europe, en Asie du Sud-Est, à Hong Kong, au Japon et à Taïwan.

Une nouvelle option dans Quick Share

Les propriétaires de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra devront activer cette nouveauté dans le menu des réglages de Quick Share sur leur téléphone.

Samsung ajoute pour cela un nouvel interrupteur « Partager avec les appareils Apple », qui servira à autoriser les échanges avec les iPhone et les Mac.

Samsung suit le mouvement lancé par Google

En novembre dernier, Google avait annoncé la compatibilité de Quick Share avec AirDrop sur les smartphones Pixel.

Au départ, cette fonction était réservée aux plus récents Pixel 10. Depuis, elle a été étendue aux Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold.