L’Apple TV fête presque ses 20 ans

L’Apple TV approche désormais des deux décennies d’existence, alors que des rumeurs évoquent l’annonce prochaine d’un nouveau modèle.

Ce samedi marquait les 19 ans du lancement de la toute première Apple TV. Steve Jobs, alors directeur général d’Apple, avait présenté l’appareil lors de la Macworld Expo en janvier 2007, en même temps que le tout premier iPhone, mais son lancement commercial n’était intervenu qu’en mars.

À ses débuts, l’Apple TV avait été présentée sous le nom de « iTV ». L’appareil permettait de diffuser sans fil des films, des séries, de la musique et des photos depuis un Mac ou un PC directement sur un téléviseur. À l’époque, il n’y avait ni App Store ni prise en charge d’applications tierces, et l’expérience reposait presque entièrement sur les contenus achetés ou synchronisés via iTunes.

Une Apple TV très différente de celle d’aujourd’hui

La première Apple TV se pilotait avec une simple Apple Remote et utilisait une interface inspirée de Front Row, conçue pour parcourir une bibliothèque iTunes sur un téléviseur.

Elle embarquait un disque dur de 40 Go pour stocker des contenus localement et prenait en charge une définition HD 720p. L’appareil proposait à la fois une sortie HDMI et une sortie vidéo composante, avec un prix de lancement fixé à 299 dollars.

Apple décrivait alors célèbrement l’Apple TV comme un « hobby », ce qui reflétait bien son statut de produit de niche et expérimental au sein de l’entreprise. Au fil des années, Apple a progressivement repositionné l’appareil, qui est passé du statut d’accessoire pour Mac à celui de véritable boîtier de streaming autonome.

Le tournant majeur de 2015 avec tvOS et l’App Store

En 2010, Apple a supprimé le disque dur interne et adopté un design plus compact, davantage centré sur le streaming.

L’arrivée de tvOS et de l’App Store en 2015 a représenté un tournant majeur. Cette évolution a permis l’arrivée d’applications et de jeux tiers, transformant profondément les usages de l’Apple TV.

Apple a ensuite ajouté la compatibilité 4K en 2017, avant de continuer à faire évoluer le produit avec des puces plus rapides. Cette progression a abouti au modèle actuel, équipé de la puce A15 Bionic.

Une place centrale dans l’écosystème Apple

Contrairement à la première Apple TV, qui servait surtout à diffuser du contenu iTunes depuis un Mac ou un PC, l’appareil occupe désormais une place beaucoup plus importante dans l’écosystème d’Apple.

Elle sert aujourd’hui de hub pour plusieurs services de la marque, avec des intégrations pour Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, AirPlay et HomeKit.

Même si des concurrents comme Roku, Amazon Fire TV ou les appareils Google TV dominent encore l’entrée de gamme, Apple continue de positionner l’Apple TV comme une option premium, avec une intégration plus poussée à son écosystème et un matériel plus performant.

Un nouveau modèle attendu prochainement

L’Apple TV actuelle correspond au modèle 4K de troisième génération lancé en novembre 2022.

Un nouveau modèle devrait être annoncé prochainement, avec une puce plus rapide ainsi que la puce sans fil N1 conçue par Apple pour le Wi-Fi et le Bluetooth.