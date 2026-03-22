La nouvelle Apple TV et le HomePod mini restent « prêts » à être lancés

Apple a dévoilé neuf nouveaux produits ce mois-ci, mais l’attente se poursuit encore pour les prochaines générations d’Apple TV 4K et de HomePod mini.

Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg explique que les nouvelles versions de l’Apple TV et du HomePod mini sont « prêtes » depuis l’an dernier. Il réaffirme toutefois qu’Apple aurait choisi de retarder leur lancement jusqu’à l’arrivée, plus tard cette année, de la version plus personnalisée de Siri et d’autres évolutions liées à Apple Intelligence.

Un lancement repoussé à cause du nouveau Siri

Selon Mark Gurman, Apple préférerait attendre que sa stratégie autour de Siri et d’Apple Intelligence soit pleinement en place avant de commercialiser ces nouveaux appareils.

Les stocks de l’Apple TV, du HomePod mini et du HomePod grand format seraient une nouvelle fois « faibles » dans les Apple Store à travers le monde. Cela dit, il reste difficile de savoir si ce signal a une réelle signification, puisque la version remaniée de Siri n’a toujours pas été lancée.

Une fenêtre de sortie entre mars et septembre

Mark Gurman avait précédemment indiqué qu’Apple visait le déploiement des fonctions Siri personnalisées avec iOS 26.5 ou iOS 27.

La première bêta développeur d’iOS 26.5 pourrait être disponible entre fin mars et début avril, ce qui signifie qu’au moins une partie des nouveautés Siri pourrait arriver très prochainement, à moins qu’Apple ne décide finalement de tout repousser jusqu’au lancement d’iOS 27 en juin.

Dans ce contexte, si les nouvelles Apple TV et HomePod mini restent bien liées à ces améliorations de Siri attendues avec iOS 26.5 ou iOS 27, Apple pourrait annoncer ces appareils à n’importe quel moment entre la fin du mois de mars et la fin du mois de septembre cette année.

Une Apple TV plus puissante et tournée vers Apple Intelligence

De précédentes rumeurs affirmaient que la prochaine Apple TV embarquerait la puce A17 Pro, soit la plus ancienne puce compatible avec Apple Intelligence.

L’appareil devrait aussi intégrer la puce N1 conçue par Apple pour prendre en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. Apple chercherait ainsi à renforcer à la fois les performances et la connectivité de sa future Apple TV.

Un HomePod mini amélioré sur plusieurs points

Concernant le HomePod mini, il serait question d’une puce S9 d’Apple Watch ou d’une version plus récente. Il n’est cependant pas encore totalement clair si cette puce serait suffisamment puissante pour gérer la nouvelle version de Siri alimentée par Apple Intelligence.

Parmi les autres nouveautés évoquées figurent la puce N1, une meilleure qualité sonore, une puce Ultra Wideband plus récente ainsi qu’une nouvelle finition rouge.

Deux produits qui commencent à dater

L’Apple TV 4K actuelle a été lancée en octobre 2022, tandis que le HomePod mini a été présenté en octobre 2020.

Les deux appareils commencent donc à accuser le poids des années, ce qui rend leur renouvellement particulièrement attendu.