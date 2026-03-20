Test de charge du MacBook Neo : voici quel chargeur Apple est le plus rapide

Même si le MacBook Neo n’est pas officiellement compatible avec la charge rapide selon les fiches techniques d’Apple, l’ordinateur portable peut malgré tout se recharger plus vite avec certains chargeurs Apple qu’avec d’autres.

Apple fournit un adaptateur secteur USB-C de 20 W avec le MacBook Neo (sauf au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, où l’ordinateur n’est livré avec aucun chargeur), mais un nouveau test de charge montre que l’adaptateur secteur compact double port USB-C de 35 W d’Apple constitue un meilleur choix pour obtenir la recharge la plus rapide, tout en limitant le surcoût chez Apple.

D’après une vidéo publiée par ChargerLAB, le MacBook Neo atteint une vitesse de charge maximale de 18 W avec le chargeur 20 W inclus. En revanche, cette puissance grimpe à 30 W avec l’adaptateur 35 W d’Apple, proposé en deux formats à 59 dollars sur la boutique en ligne de la marque.

Le chargeur 35 W est le plus intéressant chez Apple

Ce test met en évidence un point important : même si Apple livre un chargeur 20 W avec le MacBook Neo dans certains pays, ce modèle ne permet pas d’exploiter au mieux les capacités de recharge de l’appareil.

L’adaptateur 35 W d’Apple apparaît donc comme le meilleur compromis pour les utilisateurs qui veulent bénéficier de la recharge la plus rapide possible sans se tourner vers les chargeurs les plus chers de la marque.

ChargerLAB ne précise pas exactement combien de temps peut être gagné avec le chargeur 35 W par rapport au modèle 20 W, mais l’écart pourrait atteindre 20 à 30 minutes pour une recharge complète.

Les chargeurs plus puissants ne font pas mieux

Bien entendu, plusieurs chargeurs de 30 W et plus, vendus par Apple ou par d’autres marques, peuvent recharger le MacBook Neo à une puissance maximale comprise entre 28 W et 30 W. Il peut donc être intéressant de regarder ailleurs que chez Apple pour payer moins cher.

Si vous préférez rester dans l’écosystème Apple, il faut surtout retenir ceci : l’adaptateur 35 W est plus rapide que le chargeur 20 W fourni, mais les modèles 96 W et 140 W, pourtant bien plus onéreux, ne rechargent pas le MacBook Neo plus vite que le chargeur 35 W.

Un lancement très réussi pour le MacBook Neo

Le MacBook Neo a été lancé mercredi dernier, et le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé aujourd’hui que ce Mac avait enregistré sa meilleure semaine de lancement auprès des primo-acheteurs.