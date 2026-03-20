Google travaille sur une application Gemini native pour Mac pour rivaliser avec ChatGPT et Claude

Google préparerait une application Gemini native pour Mac, selon Bloomberg. À l’heure actuelle, les utilisateurs de Mac qui veulent accéder à l’IA Gemini de Google doivent passer par un navigateur web, mais cela pourrait bientôt changer avec l’arrivée d’une application dédiée.

Des concurrents de Google comme Anthropic et OpenAI proposent déjà des applications Mac pour leurs chatbots. Cela rend potentiellement Claude et ChatGPT plus pratiques à utiliser que Gemini sur ordinateur Apple.

Une application Mac encore en phase de test

Google a partagé cette semaine une première version de l’application Gemini avec des bêta-testeurs afin de recueillir leurs retours. En revanche, on ne sait pas encore quand elle pourrait être lancée officiellement.

Google n’a communiqué aucune date de sortie pour cette application Gemini sur Mac, et les testeurs ont été informés que l’application ne comprend pour l’instant que des « fonctionnalités critiques ». Cela laisse entendre que plusieurs éléments doivent encore être ajoutés avant sa sortie.

D’après les premières informations, l’application adopterait une interface proche de celle des applications Gemini déjà disponibles sur iPhone et iPad.

Des fonctions déjà proches des usages attendus

L’application serait capable d’effectuer des recherches sur le web, d’analyser des documents importés et de conserver un historique des conversations.

Google demanderait aussi aux testeurs d’essayer plusieurs outils de génération de contenu, notamment pour les images, tableaux, graphiques, vidéos, musique et autres formats, tout en donnant également leur avis sur les questions mathématiques et l’analyse d’informations.

Une intégration avancée avec les applications du Mac

Gemini pour Mac pourrait aussi s’intégrer à d’autres applications macOS grâce à une fonction appelée Desktop Intelligence, qui reprend une logique similaire à celle proposée par des outils comme Claude Cowork.

Concrètement, Gemini pourrait lire ce qui s’affiche à l’écran du Mac, afin d’utiliser ce contexte pour personnaliser l’expérience et aider l’IA à accomplir certaines tâches.

Bloomberg précise que l’application Gemini pour Mac contient déjà un texte expliquant le fonctionnement de Desktop Intelligence. « Lorsque vous activez des applications pour Desktop Intelligence, vous autorisez Gemini à voir ce que vous voyez (comme le contexte affiché à l’écran) et à récupérer directement du contenu depuis ces applications pour améliorer et personnaliser votre expérience uniquement lorsque Gemini est utilisé », indique le code de l’application.

Apple préparerait aussi sa riposte

Avec iOS 27 et macOS 27, Apple prévoirait de lancer son propre chatbot Siri, capable de rivaliser avec Gemini, Claude et ChatGPT.

Apple aurait également noué un partenariat avec Google, et ce chatbot Siri utiliserait un modèle d’IA développé par Google.