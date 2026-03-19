Perplexity lance le navigateur Comet sur iPhone avec un assistant IA intégré

Perplexity étend son navigateur Comet à iOS, permettant désormais aux utilisateurs d’iPhone de profiter du Comet Assistant basé sur l’intelligence artificielle.

Un navigateur enrichi par l’IA

La version iOS de Comet reprend la plupart des fonctionnalités déjà disponibles sur desktop, notamment un mode vocal pour poser des questions à l’oral et une expérience de recherche hybride.

Le navigateur propose des résultats classiques similaires à ceux d’un moteur de recherche, mais va plus loin grâce au Comet Assistant.

Celui-ci est capable de fournir des réponses plus détaillées et d’exécuter certaines tâches directement sur le web.

Des fonctionnalités avancées pour gagner du temps

Comet intègre la fonctionnalité Deep Research, qui permet d’analyser plusieurs sources en ligne afin de produire des synthèses rapides et pertinentes.

Le Comet Assistant peut également automatiser certaines actions, comme résumer des emails, rechercher des produits ou comparer des prix entre plusieurs sites.

Avec l’application iOS, Comet devient aussi multi-appareils, permettant de commencer une recherche sur un appareil et de la reprendre sur un autre.

Un modèle économique basé sur les données

Perplexity précise que Comet collecte l’historique de navigation et de recherche afin de créer des profils publicitaires et diffuser des annonces ciblées.

Lors de son lancement l’an dernier, Comet était proposé à 200 dollars par mois, mais il est désormais disponible gratuitement sur iOS.

Des abonnements Pro et Max restent proposés, à partir de 20 dollars par mois, pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Disponible dès maintenant sur iPhone

Le navigateur Comet pour iOS est disponible dès aujourd’hui sur l’App Store, permettant à un plus large public de découvrir cette nouvelle approche de la navigation web assistée par IA.