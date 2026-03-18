iPhone 18 Pro : une sortie dans quelques mois avec ces 12 nouveautés

Alors que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ne devraient pas être lancés avant environ six mois, les rumeurs sont déjà nombreuses autour de ces futurs modèles.

Initialement, Apple aurait envisagé un Face ID entièrement intégré sous l’écran, ne laissant apparaître que la caméra frontale. Mais les dernières informations indiquent plutôt une évolution plus progressive, avec seulement un composant déplacé sous l’écran, ce qui permettrait une Dynamic Island légèrement plus petite.

Un design globalement similaire

Les iPhone 18 Pro devraient conserver le design général des iPhone 17 Pro, avec des écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces.

Le module photo arrière resterait également similaire, avec une configuration à trois capteurs disposés sur un bloc surélevé.

Apple prévoirait néanmoins une nouvelle couleur rouge pour différencier cette génération.

Un écran plus efficace et une autonomie améliorée

Les modèles Pro pourraient adopter des écrans LTPO+ plus économes en énergie, ce qui contribuerait à améliorer l’autonomie.

La réduction de la taille de la Dynamic Island, rendue possible par l’intégration partielle de Face ID sous l’écran, participerait aussi à une expérience visuelle plus immersive.

Des avancées côté photo

Apple travaillerait sur une ouverture variable pour le capteur principal de 48 mégapixels.

Cette technologie permettrait de contrôler la quantité de lumière entrant dans l’objectif, offrant davantage de flexibilité sur la profondeur de champ.

Cependant, l’impact réel reste incertain, notamment à cause des limitations physiques des capteurs de smartphones.

Par ailleurs, Apple pourrait introduire un bouton de contrôle de la caméra simplifié, sans gestes de balayage.

Une nouvelle génération de puces

Les iPhone 18 Pro devraient embarquer la puce A20 Pro, gravée en 2 nm par TSMC.

Cette évolution devrait permettre des gains notables en performances et en efficacité énergétique par rapport à la puce A19 Pro en 3 nm.

Côté connectivité, Apple poursuivrait ses efforts avec le modem C2, successeur des C1 et C1X, pour améliorer encore la vitesse et l’efficacité des connexions 5G et LTE.

Les modèles pourraient également intégrer une nouvelle puce réseau N2, qui succéderait à la puce N1 utilisée pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, avec des améliorations encore inconnues à ce stade.

D’autres évolutions attendues

Plusieurs autres changements sont évoqués pour cette génération.

Apple pourrait proposer une navigation web par satellite, élargissant les usages au-delà des fonctions d’urgence actuelles.

Le design arrière pourrait évoluer avec un Ceramic Shield retravaillé pour MagSafe, potentiellement avec un rendu plus mat.

L’iPhone 18 Pro Max pourrait aussi être légèrement plus épais, afin d’intégrer une batterie plus grande.

Un calendrier de lancement classique

Apple devrait lancer l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et un iPhone pliable en septembre.

Les modèles plus accessibles, comme l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e, ainsi qu’une éventuelle nouvelle version de l’iPhone Air, arriveraient plutôt début 2027.