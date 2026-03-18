iFixit démonte l’iPhone 17e et révèle une upgrade MagSafe pour les possesseurs d’iPhone 16e

Le site de réparation iFixit a démonté l’iPhone 17e, le nouveau modèle d’entrée de gamme lancé par Apple, et a fait une découverte intéressante pour les utilisateurs d’iPhone 16e.

Même si le design reste presque identique entre les deux modèles, l’iPhone 17e intègre désormais un panneau arrière compatible MagSafe, permettant également une recharge Qi plus rapide.

Une compatibilité inattendue avec l’iPhone 16e

Lors du démontage, iFixit a constaté que le module MagSafe de l’iPhone 17e est exactement de la même taille que celui de l’iPhone 16e.

Cela signifie concrètement qu’il est possible de récupérer le panneau arrière d’un iPhone 17e pour l’installer sur un iPhone 16e, ajoutant ainsi la compatibilité MagSafe à ce dernier.

Cette découverte pourrait intéresser les utilisateurs d’iPhone 16e qui ne souhaitent pas changer de smartphone uniquement pour bénéficier de MagSafe.

iFixit souligne l’importance de cette compatibilité :

« La compatibilité entre composants est essentielle. Elle facilite les réparations, simplifie l’accès aux pièces et réduit le coût des mises à niveau. »

Une amélioration pour la réparabilité

Apple a également facilité le travail des réparateurs en publiant les manuels de réparation dès le lancement de l’iPhone 17e.

Le démontage révèle que les panneaux avant et arrière peuvent être retirés facilement, et que la batterie peut être remplacée sans passer par l’écran.

Comme sur les modèles récents, Apple utilise un adhésif spécial qui se détache grâce à une impulsion électrique, ce qui simplifie le remplacement de la batterie.

Des améliorations internes mais peu de changements majeurs

Au-delà de MagSafe, l’iPhone 17e apporte quelques évolutions internes, notamment :

la puce A19 , qui remplace la A18

, qui remplace la A18 le modem C1X plus rapide , en remplacement du C1

, en remplacement du C1 un stockage de base doublé à 256 Go

iFixit a également constaté que la majorité des composants internes sont interchangeables entre l’iPhone 17e et l’iPhone 16e.

Il est par exemple possible d’installer la carte mère d’un iPhone 16e dans le châssis d’un iPhone 17e, avec très peu de problèmes de compatibilité.

Seule exception notable : la caméra TrueDepth utilisée pour Face ID ne fonctionne pas correctement après un échange entre appareils.

Quelques limites côté réparabilité

Malgré ces bons points, iFixit pointe aussi certaines limites.

Le port USB-C reste difficile d’accès car enfoui derrière plusieurs composants, ce qui complique les réparations pour les particuliers.

Apple a amélioré ce point sur ses modèles haut de gamme, mais les modèles « e » n’en bénéficient pas encore.

Malgré cela, iFixit valorise la forte interchangeabilité des pièces, qui améliore le potentiel de réparation et de reconditionnement.

L’iPhone 17e obtient ainsi une note provisoire de réparabilité de 7 sur 10, soit le même score que l’iPhone 16e et que l’iPhone 17.