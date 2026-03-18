Colocation en data center en 2026 : le guide complet

La transformation numérique des entreprises s’accélère et, avec elle, les besoins en infrastructures IT performantes et sécurisées. En 2026, la colocation en data center s’impose comme une solution stratégique pour les entreprises qui souhaitent garder la maîtrise de leurs serveurs tout en bénéficiant d’un environnement professionnel hautement sécurisé.

Entre l’explosion des volumes de données (plus de 180 zettaoctets attendus d’ici 2030 selon Statista), l’élargissement massif des obligations réglementaires européennes et la montée en puissance de l’intelligence artificielle nécessitant des racks de 30 à 40 kW, la colocation devient un levier stratégique pour absorber la complexité technique et financière des infrastructures modernes.

Qu’est-ce que la colocation en data center ?

La colocation data center consiste à héberger ses propres serveurs physiques dans un centre de données tiers.

Concrètement, l’entreprise reste propriétaire de ses équipements (serveurs, baies, routeurs), mais elle les installe dans un data center spécialisé qui fournit :

l’alimentation électrique sécurisée

le refroidissement

la connectivité réseau

la sécurité physique

la supervision 24/7

Contrairement au cloud public, la colocation permet de conserver un contrôle total sur le matériel, tout en externalisant l’infrastructure immobilière et technique.

Pourquoi la colocation reste stratégique en 2026 ?

Alors que le cloud continue de progresser, la colocation connaît un regain d’intérêt pour plusieurs raisons majeures.

Maîtrise des coûts à long terme

Avec la hausse des coûts du cloud public et des modèles de facturation parfois complexes, de nombreuses entreprises recherchent une meilleure prévisibilité budgétaire.

La colocation permet de maîtriser les investissements matériels et d’éviter certains coûts variables liés au stockage et aux flux sortants de données.

Exigences de souveraineté et de conformité

Les réglementations européennes (RGPD, NIS2, DORA) imposent des exigences strictes en matière de sécurité et de localisation des données.

En choisissant un data center situé en France ou en Europe, les entreprises peuvent garantir la conformité réglementaire et la souveraineté de leurs données.

Besoins liés à l’IA et au calcul intensif

L’essor de l’intelligence artificielle génère des besoins en puissance de calcul élevés, souvent basés sur des serveurs équipés de GPU spécifiques.

La colocation offre la possibilité d’installer des infrastructures sur mesure, optimisées pour le calcul intensif, sans dépendre des limitations d’un fournisseur cloud.

Cette évolution s’explique notamment par la consommation énergétique et la puissance informatique nécessaires pour faire fonctionner les modèles d’IA modernes. Même une requête simple peut mobiliser des ressources importantes dans les centres de données.

Par exemple, une requête d’environ 400 tokens sur un modèle comme ChatGPT (modèle d’environ 35 milliards de paramètres) consommerait environ 2 Wh d’électricité, soit environ 2 grammes de CO2 émis, ce qui représente plus de six fois la consommation d’une recherche Google classique estimée à 0,3 Wh.

Avec des modèles beaucoup plus grands, l’écart devient encore plus important. Une requête sur un modèle très volumineux comme Llama 3.1 405B pourrait atteindre environ 55 Wh par requête, illustrant l’intensité énergétique de certains calculs d’IA.

À grande échelle, ces usages ont un impact significatif sur les infrastructures. Les centres de données liés à l’IA et aux cryptomonnaies représentaient déjà près de 460 TWh d’électricité consommés dans le monde en 2022, soit environ 2 % de la production électrique mondiale.

Dans ce contexte, de nombreuses entreprises choisissent la colocation pour déployer leurs propres serveurs spécialisés (GPU, accélérateurs IA, clusters de calcul) dans des data centers capables de gérer des densités électriques élevées et des systèmes de refroidissement avancés.

Comment fonctionne un data center moderne ?

Un data center moderne repose sur plusieurs piliers techniques. L’alimentation électrique est redondée (N+1 voire 2N), avec groupes électrogènes et onduleurs pour garantir une disponibilité maximale.

Le refroidissement est optimisé grâce à des systèmes de confinement d’allées chaudes ou froides, permettant de maintenir une température stable et de limiter la consommation énergétique.

La sécurité physique est particulièrement renforcée : contrôle d’accès biométrique, vidéosurveillance permanente et personnel sur site 24h/24. Enfin, la connectivité repose sur plusieurs opérateurs télécoms, assurant une haute disponibilité réseau.

Les différents modèles de colocation

En 2026, l’offre s’est diversifiée pour répondre à tous les profils d’entreprises. On trouve même une carte des data centers en France.

La baie dédiée

L’entreprise loue une baie complète (rack) dans le data center. Cette solution est adaptée aux structures disposant de plusieurs serveurs ou d’une infrastructure conséquente.

La demi-baie ou le quart de baie

Idéale pour les PME, cette option permet de réduire les coûts tout en bénéficiant du même niveau de sécurité.

La salle privative

Certaines grandes entreprises optent pour une salle entièrement dédiée au sein du data center. Cela permet un contrôle total de l’espace et des équipements.

Colocation vs cloud : faut-il choisir ?

En réalité, la tendance en 2026 n’est plus au choix exclusif.

De nombreuses entreprises adoptent une stratégie hybride :

cloud public pour les applications flexibles

colocation pour les charges critiques ou sensibles

Cette approche permet de combiner agilité et contrôle.

Quels critères pour choisir son data center ?

Le choix d’un partenaire de colocation ne doit rien laisser au hasard. La localisation est un critère clé, notamment pour la latence et la conformité réglementaire.

Le niveau de certification (Tier III ou IV), la redondance électrique, la qualité du réseau et la transparence sur la consommation énergétique sont également déterminants.

Il est aussi recommandé d’évaluer la capacité d’évolution du site : possibilité d’ajouter des racks, puissance électrique disponible, compatibilité avec des serveurs haute densité.

En 2026, la colocation en data center n’est plus simplement une solution technique. Elle devient un levier stratégique pour sécuriser, optimiser et pérenniser l’infrastructure IT des entreprises, dans un contexte où la donnée est plus que jamais un actif critique.