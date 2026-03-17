Les AirPods Max 2 révèlent la date de sortie d’iOS 26.4

Apple a officiellement présenté la deuxième génération des AirPods Max, et certains détails techniques permettent déjà d’anticiper la date de sortie d’iOS 26.4.

Une compatibilité logicielle révélatrice

Pour profiter de plusieurs nouvelles fonctionnalités, les AirPods Max 2 devront être utilisés avec un iPhone sous iOS 26.4, un iPad sous iPadOS 26.4 ou un Mac sous macOS Tahoe 26.4.

Parmi ces fonctionnalités, on retrouve notamment la traduction en direct, l’audio adaptatif, la détection des conversations ou encore le mode isolation de la voix.

Cette exigence logicielle donne un indice clair : la mise à jour iOS 26.4 doit être disponible au moment du lancement des AirPods Max 2.

Une sortie attendue début avril

Apple prévoit de lancer les AirPods Max 2 début avril, ce qui signifie que iOS 26.4 et les autres mises à jour associées devraient être déployées sur la même période.

Concrètement, iOS 26.4 pourrait être disponible dès la première semaine d’avril, voire même avant la fin du mois de mars.

Actuellement, Apple en est déjà à la quatrième version bêta, ce qui suggère qu’une version candidate (Release Candidate) pourrait être publiée très prochainement.

Selon toute vraisemblance, Apple aurait attendu l’annonce officielle des AirPods Max 2 avant de diffuser cette version quasi finale aux développeurs et testeurs.

Des précommandes imminentes

Apple prévoit d’ouvrir les précommandes des AirPods Max 2 le mercredi 25 mars.

La marque reste volontairement vague sur la date exacte de sortie, évoquant simplement un lancement « début avril », ce qui correspond généralement à la première quinzaine du mois.

Des fonctionnalités liées à iOS 26.4

Les nouvelles fonctionnalités des AirPods Max 2 dépendantes d’iOS 26.4 incluent notamment :

la traduction en direct

l’audio adaptatif

la détection des conversations

la commande vocale avec Siri

l’isolation de la voix

de nouveaux contrôles via la Digital Crown, permettant par exemple d’utiliser le casque comme bouton pour l’appareil photo

Apple précise que ces fonctionnalités nécessiteront également une mise à jour du firmware des AirPods Max, en plus des versions iOS 26.4, iPadOS 26.4 et macOS Tahoe 26.4.