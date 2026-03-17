iOS 27 : Apple vise à ajouter un slider Liquid Glass à l’échelle du système

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Bloomberg Mark Gurman explique que la dernière version interne d’iOS 27 ne propose pas de changement majeur du design Liquid Glass, mais qu’une évolution importante pourrait tout de même arriver.

Apple travaillerait en effet sur un réglage global permettant d’ajuster précisément l’apparence de l’interface.

Un contrôle plus fin de l’interface

Avec iOS 26.1, Apple a introduit deux styles pour le design Liquid Glass : « Clear » et « Tinted ».

Le mode « Tinted » ajoute davantage d’opacité aux éléments de l’interface, rendant l’affichage plus lisible.

Apple a ensuite été plus loin avec iOS 26.2, en ajoutant un slider permettant d’ajuster manuellement l’opacité, mais uniquement pour l’horloge de l’écran verrouillé.

Avec iOS 27, la marque pourrait franchir une nouvelle étape en étendant ce réglage à l’ensemble du système.

Un projet déjà envisagé pour iOS 26

Selon Bloomberg, Apple avait initialement prévu d’intégrer ce slider Liquid Glass à l’échelle du système dès iOS 26.

Cependant, des défis techniques auraient empêché l’implémentation complète de cette fonctionnalité, notamment pour assurer une cohérence visuelle sur l’ensemble de l’interface.

Apple aurait depuis repris le projet, avec l’objectif de réussir à proposer ce réglage global dans iOS 27.

Une fonctionnalité encore incertaine

Mark Gurman précise toutefois que cette évolution reste incertaine.

« Apple essaie à nouveau pour iOS 27. Reste à voir si cela aboutira », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Les premières versions bêta d’iOS 27 devraient être disponibles en juin, avec une sortie publique attendue en septembre.