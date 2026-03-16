Le MacBook Neo 2 avec écran tactile est passé de oui à peut-être… puis à non

L’idée d’un MacBook Neo de deuxième génération doté d’un écran tactile a beaucoup évolué au fil des rumeurs. Ce qui semblait possible il y a encore quelques mois paraît désormais très improbable à court terme.

Apple hésite encore sur les Mac tactiles

Dans sa newsletter Power On, Bloomberg explique que Mark Gurman estime qu’Apple n’a toujours pas décidé d’étendre les écrans tactiles à d’autres Mac en dehors d’un futur modèle haut de gamme.

Le premier Mac tactile devrait en effet arriver avec un nouveau MacBook Pro haut de gamme, attendu entre la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027.

Pour le MacBook Neo, la situation semble différente. L’ajout d’un écran tactile augmenterait légèrement les coûts de fabrication, ce qui irait à l’encontre de la stratégie d’Apple pour cet ordinateur portable vendu à partir de 499 dollars.

Dans ce contexte, le MacBook Neo devrait probablement rester sans écran tactile pendant plusieurs années.

Des rumeurs de plus en plus sceptiques

Les informations concernant cette fonctionnalité ont beaucoup fluctué.

En septembre 2025, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait indiqué que le MacBook Neo de deuxième génération pourrait intégrer un écran tactile.

Mais la semaine dernière, il a déjà nuancé ses propos en affirmant que cette évolution pourrait finalement ne pas voir le jour.

Les dernières déclarations de Mark Gurman vont encore plus loin et écartent pour l’instant complètement cette possibilité.

« Je serais très surpris de voir un écran tactile arriver sur le Neo dans les trois prochaines années », explique Gurman.

Un MacBook Neo 2 malgré tout attendu

Même sans écran tactile, une seconde génération du MacBook Neo devrait malgré tout arriver l’année prochaine, selon Ming-Chi Kuo.

La principale amélioration concernerait la puce A19 Pro, qui remplacerait la puce A18 Pro utilisée dans le modèle actuel.

Le futur modèle pourrait également bénéficier de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go sur la génération actuelle, ce qui offrirait de meilleures performances pour les tâches quotidiennes et Apple Intelligence.