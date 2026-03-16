iPhone 5 : le premier smartphone Lightning d’Apple est désormais obsolète

L’iPhone 5, lancé en 2012, est désormais classé comme produit obsolète par Apple, selon la liste officielle des produits vintage et obsolètes publiée par l’entreprise.

Apple a également déplacé l’iPhone 4 de 8 Go de la liste des produits vintage vers la liste des produits obsolètes.

Comment Apple classe ses anciens produits

Apple considère qu’un appareil devient « vintage » lorsqu’il n’est plus commercialisé depuis cinq ans.

Un produit est ensuite classé « obsolète » après sept ans, même si Apple peut parfois prolonger légèrement ces délais.

Pour les produits vintage, les Apple Store et les centres de réparation agréés Apple peuvent encore effectuer des réparations, à condition que les pièces nécessaires soient encore disponibles.

En revanche, les appareils considérés comme obsolètes ne sont généralement plus réparés par Apple, et l’entreprise cesse de fournir les composants nécessaires aux réparations.

L’iPhone 5 passe officiellement au statut obsolète

Apple a lancé l’iPhone 5 en 2012, avant de l’arrêter dès 2013 après l’arrivée de l’iPhone 5s et de l’iPhone 5c.

L’appareil avait été ajouté à la liste des produits vintage en 2018, ce qui signifiait déjà que les réparations devenaient limitées en fonction de la disponibilité des pièces.

Désormais classé comme obsolète, les réparations de l’iPhone 5 deviennent pratiquement impossibles via le réseau officiel Apple.

Un modèle marquant dans l’histoire de l’iPhone

L’iPhone 5 a marqué une étape importante dans l’évolution du smartphone d’Apple.

Il introduisait un nouveau design combinant verre et aluminium, ainsi qu’un écran plus grand de 4 pouces, ce qui représentait une évolution notable à l’époque.

L’appareil apportait également la compatibilité avec les réseaux LTE.

Surtout, il inaugurait le port Lightning, qui remplaçait le connecteur 30 broches utilisé sur les précédents iPhone et iPod.

L’iPhone 4 de 8 Go également concerné

Apple a également ajouté la version 8 Go de l’iPhone 4 à la liste des produits obsolètes.

Ce modèle avait été lancé en 2011, avant d’être retiré du marché en 2013.

Après leur retrait du marché américain, l’iPhone 4 de 8 Go et l’iPhone 5 ont continué à être vendus dans certains marchés émergents comme appareils à bas prix.