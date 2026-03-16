AirPods Max 2 : tout ce qui ne change pas

Les AirPods Max 2 introduisent plusieurs nouveautés comme la puce H2, une réduction de bruit active améliorée et les fonctionnalités Adaptive Audio, mais le design et une grande partie du matériel restent inchangés.

Un design identique à la première génération

Le changement le plus notable est justement l’absence de changement dans le design global.

Les AirPods Max 2 conservent les mêmes coques en aluminium, l’arceau en acier inoxydable, les bras télescopiques et la voûte en maille tissée introduits avec le modèle original.

Les dimensions, le poids et la construction générale semblent également identiques. En pratique, le casque a donc exactement le même aspect et la même sensation en main que la génération précédente.

La voûte en maille tissée reste également la même, malgré les critiques formulées au fil des années. Certains utilisateurs ont en effet signalé que le tissu pouvait se détendre ou perdre de sa tension avec une utilisation prolongée.

Une Smart Case toujours inchangée

Apple n’a pas non plus modifié la Smart Case.

Les AirPods Max 2 utilisent exactement la même housse introduite en 2020, qui couvre uniquement les oreillettes tout en laissant l’arceau exposé. Cette housse permet de placer le casque dans un mode de très faible consommation lorsqu’il est rangé à l’intérieur.

La Smart Case avait été vivement critiquée lors du lancement des AirPods Max. De nombreux testeurs avaient pointé son apparence inhabituelle et la protection limitée qu’elle offre par rapport aux housses classiques pour casque.

Certains utilisateurs ont également indiqué que le matériau pouvait s’abîmer facilement et se plisser avec le temps.

Comme les AirPods Max ne disposent pas de bouton d’alimentation dédié, placer le casque dans la Smart Case reste le seul moyen fiable de le forcer à passer dans son mode de veille le plus économique.

Sans la housse, le casque peut rester actif pendant de longues périodes. Malgré les critiques répétées, Apple n’a pas repensé ni remplacé cette Smart Case.

Une architecture audio très similaire

Le matériel acoustique reste lui aussi très proche de celui de la première génération.

Les AirPods Max 2 utilisent toujours les transducteurs dynamiques personnalisés de 40 mm conçus par Apple, ainsi que la même architecture audio de base introduite avec le modèle original.

Les améliorations proviennent plutôt d’un nouvel amplificateur à plage dynamique élevée et d’un traitement du signal numérique mis à jour.

Autrement dit, les progrès audio proviennent davantage du traitement et de l’amplification que d’un nouveau système de haut-parleurs.

Les couleurs et l’autonomie restent les mêmes

Les options de couleurs n’ont pas non plus évolué.

La mise à jour USB-C de 2024 avait introduit les coloris Lumière stellaire, Minuit, Bleu, Violet et Orange, et ces mêmes finitions sont reconduites pour les AirPods Max 2.

Ces couleurs avaient remplacé la première gamme composée de Argent, Gris sidéral, Bleu ciel, Rose et Vert.

Enfin, l’autonomie reste inchangée. Les AirPods Max continuent d’offrir environ 20 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et l’Audio spatial activés, ce qui correspond à l’estimation annoncée par Apple depuis le lancement du premier modèle.