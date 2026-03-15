L’iPhone Fold pourrait être proposé avec ces trois capacités de stockage

Les capacités de stockage du futur iPhone pliable d’Apple au format livre auraient été révélées, ainsi qu’une estimation de leur prix.

Ces informations proviennent du leaker basé sur Weibo Instant Digital, qui affirme qu’Apple proposerait trois niveaux de stockage pour l’iPhone Fold.

Trois configurations de stockage attendues

Selon ces informations, l’iPhone Fold serait proposé dans les capacités suivantes :

256 Go – environ 2 320 dollars

512 Go – environ 2 610 dollars

1 To – environ 2 900 dollars

Ces prix correspondent à une conversion approximative depuis le yuan chinois vers le dollar américain, basée sur le taux de change actuel.

Ils ne doivent donc pas être considérés comme les prix définitifs aux États-Unis, mais plutôt comme des estimations indicatives.

Un iPhone nettement plus cher que les modèles actuels

Pour comparaison, Apple propose actuellement l’iPhone 17 Pro avec les mêmes capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

L’iPhone 17 Pro Max dispose même d’une quatrième option de stockage de 2 To, proposée au prix de 1 999 dollars.

Le futur iPhone pliable pourrait toutefois coûter presque deux fois plus cher que l’iPhone 17 Pro Max.

Les estimations évoquent un prix compris entre 1 800 et 2 500 dollars, soit environ le double du prix de départ de l’iPhone 17 Pro.

Les nouvelles informations suggèrent même que le prix réel pourrait se situer dans la partie haute de cette fourchette, ce que semblent confirmer les estimations des différentes capacités de stockage.

Un leaker généralement fiable

Le leaker Instant Digital dispose d’un historique relativement solide concernant les rumeurs liées aux produits Apple.

Il avait notamment partagé des informations très précises avant le lancement de certains produits, comme l’arrivée de l’iPhone 14 jaune en 2023 ou encore le dos en verre mat de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus.

Plus récemment, il avait également correctement annoncé plusieurs caractéristiques de l’iPhone 17 Pro, dont le stockage de base de 256 Go, l’amélioration du téléobjectif, l’autonomie renforcée, les optimisations thermiques et la luminosité accrue de l’écran.

Pour cette raison, les capacités de stockage évoquées pour l’iPhone Fold sont considérées comme crédibles par plusieurs observateurs.

Apple devrait présenter son premier iPhone pliable en septembre prochain.