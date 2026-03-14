Les reprises de Mac explosent avec le lancement du MacBook Neo

Apple aurait observé une hausse inhabituelle des reprises de Mac cette semaine, au moment du lancement du MacBook Neo.

Une forte augmentation des reprises en magasin

Selon une source fiable citée par MacRumors, le nombre de Mac repris dans les Apple Store aurait augmenté de plus de 100 % par rapport aux semaines précédentes.

Cette hausse serait largement liée à la sortie du MacBook Neo ainsi qu’au lancement du MacBook Air équipé de la puce M5.

De nombreux utilisateurs auraient ainsi choisi d’échanger leur ancien Mac pour passer à l’un de ces nouveaux modèles.

Les anciens modèles d’entrée de gamme les plus échangés

Les appareils les plus souvent repris cette semaine sont des modèles anciens et d’entrée de gamme.

Cela suggère que de nombreux utilisateurs profitent du MacBook Neo et du MacBook Air M5 pour remplacer leur ancien ordinateur, plutôt que d’opter pour les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max.

Ces deux nouveaux ordinateurs, plus accessibles financièrement, semblent donc attirer un public beaucoup plus large.

Un phénomène rare lors d’un lancement de Mac

Les lancements de nouveaux Mac entraînent généralement une légère hausse des reprises d’anciens appareils, mais l’ampleur observée cette semaine est bien plus importante que d’habitude.

L’augmentation enregistrée semble nettement supérieure à celles observées lors de précédents lancements de Mac, ce qui pourrait refléter un enthousiasme particulier des consommateurs pour ces nouveaux modèles.

Les données disponibles indiquent même que cette vague de reprises serait la plus importante depuis l’arrivée des premiers Mac équipés de puces Apple silicon entre 2020 et 2021.