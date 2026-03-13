Le MacBook Air OLED n’arrivera pas avant plusieurs années

Apple prévoit bien de lancer un MacBook Air équipé d’un écran OLED, mais cette évolution ne devrait pas arriver avant plusieurs années après l’introduction de cette technologie sur le MacBook Pro.

Une arrivée attendue au plus tôt en 2028

Selon Bloomberg, le MacBook Air avec écran OLED ne devrait pas être lancé avant au moins 2028.

La principale raison est le coût de cette technologie. Les grands écrans OLED de haute qualité restent encore très chers à produire, ce qui rend leur intégration difficile sur des appareils positionnés au milieu de la gamme comme le MacBook Air.

Apple attendrait donc que les coûts de production diminuent suffisamment avant d’intégrer cette technologie sur ses ordinateurs portables plus accessibles.

Apple veut généraliser l’OLED à ses produits

Apple a déjà commencé à adopter les écrans OLED sur certains appareils récents.

En 2024, l’entreprise a introduit les premiers grands écrans OLED sur les iPad Pro de 11 pouces et 13 pouces.

Les iPhone et l’Apple Watch utilisent déjà cette technologie depuis plusieurs années, mais les écrans de plus grande taille sont plus complexes à produire.

À long terme, Apple souhaiterait faire évoluer ses modèles Mac et iPad haut de gamme vers l’OLED, avant d’étendre progressivement cette technologie à l’ensemble de ses gammes de produits.

Les avantages des écrans OLED

Les écrans OLED présentent plusieurs avantages par rapport aux écrans LCD et mini-LED utilisés actuellement sur les Mac.

Ils offrent un contraste plus élevé, des couleurs plus riches et des noirs beaucoup plus profonds.

Ils permettent également des angles de vision plus larges, ce qui améliore le confort d’utilisation.

Dans de nombreux cas, ils peuvent aussi être plus économes en énergie, car les pixels noirs restent complètement éteints.

Le MacBook Pro devrait adopter l’OLED en premier

Avant le MacBook Air, Apple travaillerait déjà sur un MacBook Pro équipé d’un écran OLED tactile.

Les rumeurs indiquent que ce modèle pourrait arriver dès la fin de l’année 2026.

Cependant, l’analyste Ming-Chi Kuo estime que le lancement pourrait finalement intervenir plutôt au début de 2027.

Selon Kuo, le MacBook Air ne passerait à l’OLED qu’en 2028 ou 2029, ce qui signifie que la gamme devrait continuer à utiliser des écrans LCD pendant encore plusieurs années.

Apple pourrait éventuellement proposer une mise à jour intermédiaire vers le mini-LED, mais aucune rumeur ne confirme pour l’instant un tel projet.