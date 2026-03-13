12 nouveaux produits Apple encore attendus cette année

Apple a déjà présenté plusieurs nouveaux iPad et Mac à la fin de l’année dernière et encore la semaine dernière, mais de nombreux appareils devraient encore être annoncés d’ici la fin de 2026.

La plupart de ces lancements devraient suivre le calendrier habituel d’Apple à l’automne, entre septembre et octobre, même si l’entreprise pourrait également annoncer certains produits en dehors de cette période.

Voici les principaux appareils Apple encore attendus cette année.

Un nouvel iPad d’entrée de gamme

Apple travaille sur une nouvelle version de l’iPad d’entrée de gamme, qui était attendue la semaine dernière mais qui n’a finalement pas été annoncée.

Aucun changement de design majeur ne serait prévu. En revanche, l’appareil devrait recevoir une puce A18 ou A19 afin de prendre en charge Apple Intelligence.

De nouveaux Mac encore attendus

Plusieurs ordinateurs Mac devraient également être renouvelés au cours de l’année.

Le Mac Studio devrait recevoir une mise à jour vers le milieu de l’année, sans modification extérieure notable. Cette nouvelle version devrait intégrer la puce M5 Max ainsi qu’une puce M4 Ultra ou M5 Ultra.

Le Mac mini devrait lui aussi être mis à jour après le Mac Studio. Le modèle devrait proposer des versions avec les puces M5 et M5 Pro, là encore sans changement de design.

Du côté de l’iMac, un nouveau modèle pourrait arriver également après le Mac Studio. Les rumeurs évoquent une nouvelle palette de couleurs, tandis que la puce M5 devrait presque certainement être intégrée.

Un iPhone pliable et de nouveaux iPhone Pro

Apple préparerait également son premier iPhone pliable, dont le lancement est attendu en septembre.

Ce smartphone adopterait un format pliable de type livre, avec un écran utilisable aussi bien en position fermée qu’ouverte.

Il devrait être présenté aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.

Fait notable, Apple pourrait adopter un calendrier de lancement différent cette année. Les rumeurs indiquent que seuls les modèles Pro et Pro Max seraient annoncés, en même temps que l’iPhone pliable.

Cela signifie que l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 pourraient ne pas être lancés cette année.

Apple Watch Series 12

Comme chaque année, Apple devrait lancer une nouvelle Apple Watch Series en même temps que les nouveaux iPhone à l’automne.

La Apple Watch Series 12 devrait toutefois proposer des évolutions principalement internes, sans grandes nouveautés visibles.

La technologie de mesure non invasive de la glycémie, souvent évoquée pour l’Apple Watch, ne devrait pas arriver avant plusieurs années.

Un hub pour la maison connectée

Apple préparerait également un hub pour la maison connectée, dont le lancement aurait été repoussé à septembre.

Selon les rumeurs, ce retard serait lié aux difficultés rencontrées dans le développement de la nouvelle version de Siri.

Ce produit serait conçu pour centraliser la gestion des appareils connectés du domicile, ainsi que certaines fonctionnalités liées à Apple Intelligence.

Une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini

Apple travaillerait aussi sur une nouvelle Apple TV 4K, dont le lancement pourrait avoir été retardé pour attendre la nouvelle version de Siri.

Le futur modèle devrait intégrer la puce A17 Pro pour les fonctionnalités Apple Intelligence, ainsi que la puce réseau N1 développée par Apple.

Aucun changement majeur de design ne serait prévu.

Le HomePod mini pourrait lui aussi être renouvelé cette année.

La nouvelle version devrait adopter une puce plus récente provenant de l’Apple Watch, ainsi que la puce réseau N1 et une puce Ultra Wideband améliorée.

De nouveaux AirPods Pro haut de gamme

Apple préparerait également une nouvelle génération d’AirPods Pro.

Ces écouteurs pourraient intégrer de minuscules caméras infrarouges, permettant d’alimenter les fonctions de Visual Intelligence liées à Apple Intelligence.

La date de lancement n’est pas encore connue, mais septembre ou octobre semble probable, en se basant sur les cycles de lancement précédents.

Un MacBook OLED haut de gamme

Enfin, Apple travaillerait sur un nouveau MacBook haut de gamme équipé d’un écran OLED.

Cet ordinateur pourrait être un modèle entièrement nouveau, parfois évoqué sous le nom de MacBook Ultra.

Il proposerait un écran OLED tactile, ce qui constituerait une évolution majeure pour les ordinateurs Mac.

Les produits qui pourraient ne pas être mis à jour cette année

Certains appareils pourraient toutefois ne pas être renouvelés en 2026.

L’Apple Watch Ultra a été mise à jour en septembre 2025. Une nouvelle version pourrait arriver au plus tôt en septembre 2026, mais Apple ne met pas toujours à jour ce modèle chaque année.

Il reste donc possible que l’entreprise saute une génération, notamment pour continuer à travailler sur la technologie de mesure non invasive de la glycémie.

La situation est similaire pour l’Apple Watch SE.

Le modèle actuel, Apple Watch SE 3, a été lancé en septembre 2025. Apple pourrait donc attendre encore avant de proposer une nouvelle version, même si aucune information définitive n’a encore été confirmée.

Les mises à jour logicielles attendues

En plus du matériel, Apple présentera bientôt la prochaine génération de ses systèmes d’exploitation.

Lors de la conférence développeurs WWDC qui se tiendra en juin, Apple devrait dévoiler iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27.

Ces mises à jour sont importantes car elles apportent de nouvelles fonctionnalités aux appareils existants, sans nécessiter l’achat d’un nouveau produit.

Apple présentera ces logiciels en juin, mais les versions finales devraient être déployées auprès du public en septembre.